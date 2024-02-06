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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

مبابي يواجه مشكلة كبيرة في انتقاله لريال مدريد

مبابي
مبابي

يقترب الفرنسي كيليان مبابي، نجم باريس سان جيرمان، بشدة من الانتقال إلى صفوف ريال مدريد عبر صفقة مجانية في الصيف المقبل.

وينتهي عقد مبابي مع باريس في الصيف المقبل، ويستطيع التفاوض والتوقيع مع أي نادٍ، بدءًا من شهر يناير المنصرم.

وذكرت العديد من التقارير، السبت الماضي، أن مبابي قرر الرحيل عن باريس عبر صفقة مجانية وسيعلن عن ذلك خلال أيام قليلة.

ووفقا لصحيفة "لو باريزيان" الفرنسية، فإن مسلسل مبابي وصل إلى نهايته في باريس سان جيرمان واستمراره مع النادي الفرنسي بات مستبعدا من الناحية العملية.

وأشارت إلى أن أول مشكلة ستواجه مبابي في حالة انتقاله إلى ريال مدريد، هي إصراره على المشاركة في أولمبياد باريس 2024.

وأوضحت أن مبابي يتمسك بالتواجد مع المنتخب الفرنسي ومحاولة قيادته لإنجاز تاريخي، لكن يعترض ريال مدريد على هذا الوضع بسبب أن البطولة ستقام خلال الفترة من 24 يوليو و10 أغسطس.

وذكرت أن على مبابي وريال مدريد الآن إدارة الوضع بأفضل طريقة ممكنة ومحاولة التوصل إلى اتفاق لحل هذه الأزمة.

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