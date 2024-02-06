سفارة عمان: اختيار السلطنة ضيف شرف معرض الكتاب المقبل يعكس قوة العلاقات

أكد نائب سفير سلطنة عمان بالقاهرة الوزير مفوض خليفة بن راشد الشامسي أن اختيار سلطنة عمان كضيف شرف الدورة المقبلة من معرض القاهرة الدولي للكتاب يعد تأكيدا على قوة ومتانة العلاقات المشتركة بين الجانبين في كافة المستويات خاصة بالمجال الثقافي.



وأضاف نائب سفير عمان بالقاهرة - في تصريح لوكالة أنباء الشرق الأوسط، اليوم الثلاثاء، أن حرص سلطنة عمان الدائم على المشاركة في معرض القاهرة الدولي للكتاب يأتي ترجمة لقوة واستراتيجية العلاقات المشتركة بين مصر وسلطنة عمان في ظل القيادة الحكيمة للرئيس عبد الفتاح السيسي والسلطان هيثم بن طارق آل سعيد.



وذكر الشامسي أن السلطنة شاركت في فعاليات النسخة الخامسة والخمسين من معرض الكتاب بجناح رسمي ضم وزارات الإعلام والثقافة والرياضة والشباب والأوقاف والشؤون الدينية بغرض التعريف بالسلطنة وتاريخها وحضارتها في مختلف المجالات، وامتداد جسور التواصل القائمة منذ سنين بين الشعبين والبلدين الشقيقين.



وتابع أن مشاركة سلطنة عُمان في معرض القاهرة الدولي للكتاب، تأتي ضمن مساعي تعزيز للعلاقات المميزة القائمة بين سلطنة عمان وجمهورية مصر العربية في مختلف المجالات لاسيما المجالات الثقافية.



وقال: "شاركت سلطنة عمان في هذا المعرض بجناح موحد يضم مختلف الإصدارات بشتى مجالات المعرفة، بهدف التعريف بالكتاب العماني وإبراز الجانب الفكري والأدبي والتاريخي لسلطنة عمان، ولتسهيل وصول الكتاب العماني إلى الباحثين والمفكرين وكافة شرائح المجتمع".



وأشار إلى أن معرض القاهرة الدولي للكتاب يتميز بكونه واحدا من اشهر المعارض الثقافية في المنطقة والشرق الاوسط، موضحا أن أهمية معرض القاهرة الدولى للكتاب تأتي تاريخيًا من أهمية مصر عربيًا وعالميًا، فمنذ إنشائه وهو يشهد حالة من التطوير الدائم من خلال البرامج التى يقدمها للجمهور كل عام.



ونوه بأن من أبرز العوامل التي تعزز أهمية معرض القاهرة الدولي للكتاب هو الكثافة والإقبال الشديد الذي تشهده كل أيام المعرض، حيث يحرص الجمهور المصري والعربي على التوافد للمشاركة الإيجابية.



وتختتم في وقت لاحق اليوم فعاليات معرض القاهرة الدولي للكتاب في دورته الـ55، الذي اقيم، بمركز مصر للمعارض والمؤتمرات الدولية بالتجمع الخامس.



وتم تنظيم هذه الدورة تحت شعار "نصنع المعرفة... نصون الكلمة"، بمشاركة 70 دولة من مختلف دول العالم، ويبلغ عدد الناشرين والجهات الرسمية المصرية والعربية والأجنبية المشاركة 1200 دار نشر، كما يبلغ عدد العارضين 5250 عارضًا هذا العام.

