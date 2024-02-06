"أسلوب حياة مستدام".. رئيس مهرجان استدامة وطن يكشف تفاصيل دورة هذا العام

أوضحت الدكتورة رشا عبد العزيز رئيس مهرجان استدامة وطن للثقافة والعلوم والفنون أن المهرجان ثقافي علمي فني منبثق عن المبادرة الدولية لاستدامة وطن، لافتة النظر إلى أنها مبادرة غير ربحية أطلقت لخدمة المجتمع وقدمت العديد من الأنشطة والبرامج العلمية تحت رعاية وزارة البيئة وكلية الزراعة وجامعة عين شمس برئاسة الدكتورة سناء النوبي وتشارك طلاب كلية الزراعة جامعة عين شمس في فعاليات المهرجان بقيادة الدكتورة نجلاء محمد عبيد مدير البرامج الجديدة و دكتورة هبه نورالدين محمد منسق الأنشطة الطلابية بالبرامج الجديدة .

وأضافت أنه بعد نجاح الموسم الأول للمهرجان العام الماضي فقد تقرر عقده هذا العام في ٢٢ فبراير تحت عنوان "أسلوب حياة مستدام" و المؤتمر العلمي المنعقد ضمن فعاليات المهرجان تحت عنوان "اسلوب حياة مستدام إستراتيجية للحد من البصمة الكربونية وحماية البيئة" ويتناول استدامة الأزياء ومواد التجميل والعديد من الموضوعات الهامة.



تم تسمية المهرجان بهذا الاسم نظرا لأهمية التنمية المستدامة والتي يجب ربطها بجميع مناحي الحياة حتي يتم تحقيق أهدافها ال17 والتي تنعكس علي تحقيق مزيدا من التقدم والتطور لوطننا الحبيب مصر



ويعد مهرجان أسبوع استدامة وطن للثقافة والعلوم والفنون، مسرحا للإبداع وفرصة لتبادل الثقافات بين أفراد المجتمع، بلغة الإنسانية والإخاء وتعتبر الثقافة والعلوم والفنون من أهمّ مقوّمات الدول، فهم يعكسوا الواقع ، وكافة الحقائق التي تدور حول العالم ، كما يساعدوا المجتمع للوصول إلى مرحلة الكمال من خلال مساعدة المواطنين على تحقيق الانسجام فيما بينهم.



الهدف الرئيسي من الموسم الثاني للمهرجان



أصبح العالم أكثر وعيا بأهمية الحفاظ علي البيئة وتقليل نسب التلوث والحد من البصمة الكربونية للحفاظ علي الصحة العامة والإقتصاد ولذلك نسعي إلي تحويل الملابس إلي ملابس صديقة للبيئة وتغير مفهوم الموضة إلي موضة مستدامة وهكذا مواد التجميل يجب تحويلها إلي تجميل مستدام ولذلك إتجه الموسم الثاني لمهرجان إسبوع إستدامة وطن للثقافة والعلوم والفنون إلي إسلوب حياة مستدام .



تبدا فعاليات الافتتاح يوم الخميس 22 فبراير 2024 الهدف الرئيسي للمؤتمر إيجاد إستراتيجيات وتكنولوجيات جديدة ومتطورة للحد من الأثر البيئي لصناعة الملابس ومواد التجميل وخلق جيل جديد من المتخصصين في مجالات الموضة والتجميل لديهم خبرة ومسؤلية مجتمعية تجاه حماية البيئة ويفكرون طبقا للتوجه العالمي للبراندات العالمية في تقليل البصمة الكربونية والسيطرة على نسب التلوث والضرر البيئي الناتجة عن هذه الصناعات والمنتجات المستخدمة والتأثير الاقتصادي والصحي لهذه الصناعات ومستخدمي المنتجات الناتجة عنها .



يشمل المؤتمر مناقشة عدة محاور وهي أهمية النباتات الطبية والعطرية في مجال التجميل المستدام ودور الزراعة العضوية في صناعة الأقمشة ومواد التجميل الصديقة للبيئة و التكنولوجيا الحديثة من أجل موضة مستدامة

الأقمشة ومواد التجميل المصنعة من مشتقات البترول وأثر ذلك علي البيئة ، والإقتصاد الدائري مستقبل ريادة الأعمال الخضراء ، و تقنيات حديثة إستخدمتها الدولة المصرية في صناعة الملابس والجلود للحفاظ علي البيئة وتقليل البصمة الكربونية واستخداماتها في صناعة الملابس ومستحضرات التجميل ودورها في تغير المناخ و إستعداد علامات الأزياء والتجميل الكبري لمستقبل أخضر ودور الإعلام في صناعة الجمال المستدام .



ستعقد النسخة التحضيرية (الإعلامية) من المسابقة علي هامش مهرجان إسبوع إستدامة وطن للثقافة والعلوم والفنون في نسخته الثانية والمنعقد تحت عنوان إسلوب حياة مستدام علي ان تعقد كحدث منفرد من العام القادم .

المسابقة تضم المهتمين بمجال الموضة والأزياء ومجال التجميل لتزويدهم بالخبرات والمعلومات اللازمة للتحول إلي خبراء في الموضة المستدامة والتجميل المستدام تماشيا مع الخطة العالمية للتنمية المستدامة وتقليل البصمة الكربونية والحفاظ علي البيئة .



شروط المسابقة

١- ألا يقل الطول للمتسابقات عن ١٥٥ والمتسابقين عن ١٦٠

٢- ان يكون الوزن مناسب مع الطول وفقا للمعايير الدولية

٣- السن من ١٨ - ٤٠ سنة

٤- حاصلة / حاصل علي مؤهل عالي او طالبة جامعية / طالب جامعي

٥- لديهم معلومات عن أحد المشكلات البيئية الموجودة علي مستوي العالم ومقترح أو تصور للمساهمة في الحد منها أو لديهم فكرة أو تصور لمشروع يراعي الإشتراطات البيئية ، أو لديهم مشروع قائم بالفعل ويراعي الإشتراطات البيئية.

٦- حسنة / حسن المظهر ويجيدوا الحديث والإتصال مع الجمهور.

٧- نشطاء علي مواقع التواصل الإجتماعي .

سيضم هذا الموسم أكثر من لقب بهدف تشجيع المهتمين بالبيئة من الطرفين

ملكة / ملك جمال الاستدامة

( من لديهم نشاط مجتمعي خدمي يحقق اهداف الإستدامة ال١٧)

ملكة / ملك جمال المشروعات الخضراء

(من لديهم مشروعات قائمة بالفعل تراعي المعايير البيئية)

شروط العرض

١ - ممكن ان يكون (المتقدم –المتقدمة) فردي او ممثل لشركة او مؤسسة او مشروع .

2- زي العرض فورمال فقط ( بدلة – دريس – تايير )

مع مراعاة الشروط التالية ان تكون الملابس مصنوعة من الأقمشة الصديقة للبيئة مثل : القطن العضوي - القطن الملون - الكتان - الصوف العضوي - الياف البوليستر

أو ازياء مستعملة - معادة التدوير( حالة جيدة )

مع وجود لجنة علمية وفنية ستساعد جميع المتسابقين للظهور بمظهر لائق من خلال لقاءات اون لاين والاجابة علي اي استفسار عبر رسائل الواتس اب .سيحصل الفائزين علي شهادة معتمدة (خبير) من إنفلونس الدولية للتدريب والتنمية المستدامة و درع تكريم المسابقة بالاضافة الي فوتوسيشن لكل متسابق ويلقي المتسابق كلمة علي المسرح مدتها 3 دقائق.

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