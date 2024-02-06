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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تعليم

"مهارات اجتياز المقابلة الشخصية".. ورشة عمل مجانية في آداب عين شمس

جانب من الورشة
جانب من الورشة

نظم قطاع خدمة المجتمع وتنمية البيئة بكلية الآداب جامعة عين شمس، ورشة عمل مجانية للطلاب والخريجين بعنوان "مهارات اجتياز المقابلة الشخصية" وذلك تحت إشراف الدكتورة حنان سالم وكيل الكلية لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة وإشراف د. مرام الوسيمى مدير وحدة متابعة الخريجين.

قدمت الورشة د. أسماء طارق، المعيدة بقسم الدراما والنقد المسرحي، وحظيت الورشة بحضور واسع من الطلاب  والخريجين الراغبين في تحسين مهاراتهم في مجال اجتياز المقابلات الشخصية.

تناولت الورشة العديد من المحاور التي تساعد الحضور على فهم أهمية المقابلة الشخصية وأساسيات إجرائها بنجاح. 

وتضمنت المحاور تقديم نصائح قيمة للتحضير الجيد للمقابلة وكيفية التعامل مع أسئلة الإمكانيات وتقديم النفس بشكل فعال.

قامت د. أسماء بتقديم تدريبات عملية للحضور لمساعدتهم في تطبيق المهارات التي تعرفوا عليها. كانت هذه التدريبات تشمل محاكاة المقابلات الشخصية وتلعب الأدوار المختلفة لتمكين الحضور من التعرف على أفضل الطرق للتعامل مع أسئلة وتحديات المقابلات.

وضحت د. أسماء أيضًا أهمية المهارات الأساسية في اجتياز المقابلة الشخصية، بما في ذلك التواصل الفعال، والثقة بالنفس، والقدرة على التعبير عن الأفكار بشكل واضح ومنطقي. تحدثت عن أهمية الاستعداد لمقابلة العمل والتعرف على خلفية الشركة والتحضير لأسئلة محتملة.

وعرضت د. أسماء أدوات ومهارات قيمة لتطوير قدرتهم فى مجال المقابلات الشخصية، كما قدمت عدد من النصائح العملية وحقائق مهمة للنجاح فى المقابلات. وتناولت أهمية الثقة لمواجهة هذا التحدى بثقة واحترافية.

تأتي الورشة في إطار جهود الكلية  لتطوير مهارات الطلاب والخريجين ومساعدتهم في تحقيق النجاح في حياتهم المهنية.

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