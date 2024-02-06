تعاون بين "قومي البحوث" ومؤسسة "محبي مصر والسلام" في الزراعة والطب والعلوم

وقع القائم بأعمال رئيس المركز القومي للبحوث، الدكتور حسين درويش، بروتوكول تعاون مع جمعية "محبي مصر والسلام" برئاسة هاني عزيز تادرس، بهدف تنفيذ مشروعات بحثية وتطبيقية تتماشى مع خطة الدولة للتنمية في مجالات الزراعة والطب والعلوم.



وقال الدكتور حسين درويش، في تصريح اليوم /الثلاثاء/، إن هذا التعاون يأتي انطلاقا من استراتيجية المركز باعتباره أكبر مركز بحثي متعدد التخصصات للبحث والتطوير في مصر والشرق الأوسط، وإدراكا من جمعية "محبي مصر والسلام" بأهمية البحث العلمي في التطوير.



وأوضح رئيس المركز أن هذا التعاون جاء لما يمتلكه المركز من خبرة متميزة وما لديه من الخبرات اللازمة لإدارة وتنفيذ المشروعات التي سوف يتفق عليها الطرفان بما يخدم المجتمع في العديد من المجالات الحيوية المهمة.