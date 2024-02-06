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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تعليم

جامعة حلوان الأهلية: التسجيل متاح بتنسيق الترم الثاني حتى 15 فبراير للوافدين

جامعة حلوان الاهلية
جامعة حلوان الاهلية

أعلنت جامعة حلوان الأهلية برئاسة الدكتور السيد قنديل رئيس الجامعة، استمرار قبول الطلاب الوافدين بالفصل الدراسي الثاني في جميع البرامج.

ويأتي ذلك نظرا للإقبال الشديد على منصة “ادرس في مصر”، حيث تم مد فترة التقديم على المنصة لبدء الدراسة من الفصل الدراسي الثاني وكذلك خدمة تعديل الترشيح حتي 15 فبراير 2024.

من خلال التقديم عبر الرابط التالي
https://admission.study-in-egypt.gov.eg

وتتضمن كل كلية مجموعة من البرامج التي يمكن الالتحاق بها، حيث تشمل هذه البرامج الآتي:

كلية العلوم الإنسانية والتجارة وإدارة الأعمال، وتتضمن عددا من البرامج، وهى: “معلوماتية الأعمال والتحول الرقمي، اللوجستيات وسلاسل الإمداد، نظم الذكاء والتحليل، الاقتصاد الرقمي وريادة الأعمال”.

وكلية الفنون والفنون التطبيقية وتتضمن عدد من البرامج وهى: التصميم الداخلى البيئى، الرسوم المتحركة والمؤثرات البصرية، الاتصال البصري وفنون الميديا.

كلية الهندسة وتتضمن البرامج التالية: هندسة النظم الذكية، العمارة والتصميم البيئى، هندسة الروبوتات والميكاترونيات.

كلية العلوم وتتضمن برنامج:التكنولوجيا الحيوية والهندسة الوراثية.

وأيضا كلية علـــوم الحاسب وتكنولوجيا المعلومات وتتضمن البرامج التالية:علوم البيانات، هندسة برمجيات الروبوتات، هندسة برمجيات الوسائط المتعددة.

بجانب كلية طب الأسنـان وتتضمن برنامج: طب الفم والأسنان

كلية العلاج الطبيعى وتتضمن برنامج: العلاج الطبيعي.

كلية تكنولوجيا العلوم الصحية التطبيقية وتتضمن برنامج: تكنولوجيا المختبرات الطبية.

 

Jobs Education الفصل الدراسي الثاني جامعة حلوان الاهلية جامعة حلوان تنسيق حلوان الأهلية

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