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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

شاهد|كيف استقبل لاعبي الأهلي عمر كمال عبد الواحد والزنفلي في ظهورهما الأول بالتتش؟

صدى البلد

حرص لاعبي النادي الأهلي على استقبال الوافدين الجديدان للقلعة الحمراء عمر كمال عبد الواحد ومحمود الزنفلي بشكل مثير.

حيث قام لاعبي النادي الأهلي على تقديم تحية خاصة للاعبين الاثنين، من خلال عمل ممر لهما ومرا من خلاله.

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وانتظما عمر كمال عبد الواحد، ومحمود الزنفلي؛ المنضمان حديثا للنادي الأهلي في التدريبات الجماعية للفريق والتي أقيمت صباح اليوم الثلاثاء على ملعب التتش بالجزيرة.

وخضع الثنائي عمر كمال عبد الواحد ومحمود الزنفلي لقياسات بدنية قبل انطلاق المران الجماعي؛ للاطمئنان على حالتهما قبل الدخول في الوحدات التدريبية المخصصة لهما.

وحرص لاعبو الأهلي على الترحيب بالثنائي عمر كمال ومحمود الزنفلي قبل انطلاق فقرات المران.

وواصل الأهلي تدريباته صباح اليوم الثلاثاء على ملعب التتش بالجزيرة، وذلك في إطار الاستعدادات لمواجهة فريق شباب بلوزداد الجزائري في دوري أبطال إفريقيا.

 

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