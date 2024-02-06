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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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برلمان

حزب "المصريين": مصر سترد بقوة على أي مساس بأمنها القومي

المستشار حسين أبو
المستشار حسين أبو العطا رئيس المصريين

استنكر المستشار حسين أبو العطا، رئيس حزب “المصريين”، عضو المكتب التنفيذي لتحالف الأحزاب المصرية، تصريحات وزير الدفاع الإسرائيلي يؤآف جالانت الذي تحدث عن عدم استبعاد قيام جنود جيش الاحتلال بعمليات عسكرية في رفح الفلسطينية، مؤكدًا أن السيادة المصرية خط أحمر ولن نقبل المساس بها بأي شكل من الأشكال.

جالانت أقل ما يقال عنها أنها استفزازية وعدائية

وأضاف “أبو العطا”، في بيان اليوم الثلاثاء، أن تصريحات وزير الدفاع الإسرائيلي يؤآف جالانت أقل ما يقال عنها أنها استفزازية وعدائية، ومعرقلة للجهود المصرية المبذولة لإنقاذ أرواح الأطفال والنساء والمصابين في قطاع غزة، موضحًا أن الكيان الصهيوني يتعمد بشكل فج ترويج أكاذيب بين الحين والآخر باسم مصر، والرئيس السيسي يؤكد دائمًا على أن أمن مصر القومي مسئوليته الأولى، ولا تهاون أو تفريط في شبر من أرضنا تحت أي ظرف كان.

وأوضح رئيس حزب “المصريين”، أن القيادة السياسية المصرية مُمثلة في الرئيس السيسي قادرة بقوتها على الدفاع عن مصالحها والسيادة على أرضها وحدودها، ولا يمكن تقبل أن يقترب أحد من حدودها، مشيرًا إلى أن مصر دولة كبيرة وتضرب بجذورها في عمق التاريخ وقادرة على حماية أمنها القومي أمام شتى محاولات التدخل بشكل مباشر أو غير مباشر.

وأكد أن الدولة المصرية سترد بشكل قوي وسريع على أي عملية تُهدد أمنها القومي، موضحًا أن التحرك الإسرائيلي لأي عمليات في رفح من شأنه المساس بمعاهدة السلام المصرية الإسرائيلية التي تطالب مصر دائمًا إسرائيل باحترامها وتنفيذ كافة بنودها مثلما تتعامل السلطات المصرية، كما أن مصر قادرة على حماية حدودها والجيش المصري قادر على الحفاظ على الأمن القومي في أي وقت.

ولفت إلى أن مصر حكومة وقيادة وشعباً تتوافق وتدعم شتى قرارات الرئيس السيسي، دفاعاً عن القضية الفلسطينية، وحفاظاً على محاولة المساس بالأمن القومي المصري والعربي من قريب أو بعيد، مؤكدًا أن مصر تواصل دورها التاريخي الإنساني بشرف في دعم حقوق الأشقاء في فلسطين.

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