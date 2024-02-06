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رئيس التحرير
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أخبار البلد

برنامج تدريبي للعاملين بالمنشآت الفندقية والسياحية بالإسكندرية عن صحة وسلامة الغذاء

صدى البلد

انتهت وزارة السياحة والآثار من المرحلة الأولى من البرنامج التدريبي الذي نظمته عن صحة وسلامة الغذاء لعدد من العاملين بالمنشآت الفندقية والسياحية بمحافظة الإسكندرية، وذلك بالتعاون مع شركة "تي أو فاو نورد إيجيبت" لخدمات التفتيش ومنح الشهادات.

 

يأتي تنظيم هذا البرنامج في إطار خطة الوزارة نحو الارتقاء بالعنصر البشري وتطوير مهاراته وقدراته، والتأكد من جودة الخدمات المقدمة بما يضمن تحسين تجربة الزائرين بالمواقع السياحية والأثرية، تنفيذاً لأحد محاور الاستراتيجية الوطنية لتنمية السياحة في مصر.

ومن جانبها، أشارت الدكتورة سها بهجت مستشار وزير السياحة والآثار لشئون التدريب، إلى أنه شارك في المرحلة الأولى لهذا البرنامج التدريبي ما يزيد عن عشرة منشآت فندقية وسياحية، مؤكدة على أهمية هذه البرامج التدريبية وعلى حرص الوزارة على تنفيذها باستمرار لإكساب العاملين ولاسيما بقسم الأغذية والمشروبات كل ما هو جديد في هذا المجال والذي يعد أحد عناصر تحسين التجربة السياحية.

 

كما أوضحت أن تأهيل العاملين ومتابعة حصولهم على التدريبات اللازمة يأتي ضمن معايير تصنيف المنشآت الفندقية (HC) والتي تضع من ضمن مهام المفتشين الإشراف والمتابعة للتدريبات المقدمة للعاملين ومدى استفادتهم منها. 

الاستراتيجية الوطنية لتنمية السياحة التجربة السياحية البرنامج التدريبي الدكتورة سها بهجت السياحة والاثار السياحة في مصر

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