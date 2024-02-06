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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

زيلينسكي يلتقي برئيس الوكالة الدولية للطاقة الذرية

صدى البلد

عقد الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي اجتماعا مع المدير العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية رافائيل جروسي قبل زيارة الأخير إلى محطة زابوروجيا للطاقة النووية.

وناقش الطرفان بحسب بيان الرئاسة الأوكرانية الوضع الأمني الحالي في محطة زابوروجيا للطاقة النووية. 

وشدد زيلينسكي مرة أخرى على أن الطريقة الوحيدة لمنع وقوع حادث نووي في المحطة هي نزع السلاح الكامل وإلغاء الاحتلال واستعادة سيطرة أوكرانيا على المحطة.

وأعرب عن امتنانه لدعم الوكالة لصيغة السلام الأوكرانية والخطوات العملية المتخذة لتنفيذ بندها الأول "الإشعاع والسلامة النووية".

وقال فولوديمير زيلينسكي: "إن مشاركة الوكالة الدولية للطاقة الذرية في تنفيذ البند الأول من صيغة السلام الأوكرانية أمر مهم. وأدعوكم للمشاركة في قمة السلام العالمية المقرر عقدها في سويسرا".

وتم خلال اللقاء التأكيد على أهمية انتخاب أوكرانيا لعضوية مجلس محافظي الوكالة الدولية للطاقة الذرية حتى عام 2025.

زيلينسكي رئيس الوكالة الدولية للطاقة الذرية جروسي

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