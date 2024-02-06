رئيس الأركان الإسرائيلي يكشف سبب تأخير التحقيق في هجوم 7 أكتوبر

علق رئيس الأركان الإسرائيلي، هرتسي هاليفي، مساء اليوم الثلاثاء، على عن سبب تأخر جيش الاحتلال الإسرائيل ببدء التحقيق في هجوم 7 أكتوبر.

وقال هاليفي: نحن في حرب شديدة للغاية، ننتبه إلى العديد من الساحات كما ذكرت، قتال شديد للغاية حتى داخل قطاع غزة نفسه".

وأضاف: التحقيق يتطلب وقتا، والتحقيق يتطلب تحقيقات، ونحن جميعا نتفهم أن التحقيقات الصعبة تتطلب أيضا مكانا عاطفيا، ومن الصواب القيام بها بالطريقة الصحيحة ولهذا السبب انتظرنا حتى الآن".

وتابع: من ناحية أخرى نيتنا واضحة جدا للاستكشاف والتعلم والغوص في قاع البئر، وعدم ترك أي حجر دون أن يقلبه. نريد أن نتعلم، وأن نفهم ما نجح، وأن نفهم ما لم ينجح، وما كان بوسعنا أن نفعله بشكل مختلف".