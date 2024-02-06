عضو بالشيوخ: لقاء السيسي وبلينكن في إطار جهود مصر لإقامة دولة فلسطينية

أكد أحمد محسن، عضو مجلس الشيوخ، أهمية الموقف المصري الرافض للعدوان الإسرائيلي على قطاع غزة والمستمر منذ 4 أشهر، قائلا إن صلابة مصر وقيادتها السياسية في رفض العدوان، دفع بالكثير من دول العالم لتغيير نظرتها للقضية الفلسطينية.

ونوه محسن، في تصريح صحفي له اليوم، بدعوة الرئيس السيسى خلال لقائه وزير الخارجية الأمريكي بلينكن، إلى ضرورة اتخاذ خطوات جادة تجاه التسوية العادلة للقضية الفلسطينية، لافتا في السياق ذاته إلى حرص كل من القاهرة وواشنطن عبر لقاء بلينكن، على تعزيز الشراكة الاستراتيجية بين البلدين، بما يدعم جهود الحفاظ على الاستقرار والسلام والتنمية في المنطقة.

وأشار عضو مجلس الشيوخ، إلى ما تقوم به مصر من جهود هائلة في ظروف ميدانية صعبة، في قيادة عملية تقديم وتنسيق وإدخال المساعدات الإنسانية إلى غزة، بالتنسيق مع المؤسسات الأممية والإغاثية ذات الصلة، مشيرا إلى دور مصر المحوري في دعم الشعب الفلسطيني والوقوف بجواره في محنته.

واختتم النائب احمد محسن، أن لقاء الرئيس السيسي وزير خارجية الولايات المتحدة بلينكن، يأتي في توقيت هام وفي إطار مساعيها وجهودها لوقف العدوان وإقامة الدولة الفلسطينية المستقبلة وعاصمتها القدس.