برقص وبغني وبلعب يوجا..سوزان حسن تكشف عن مواهبها مع إيمان أبو طالب

في حلقة خاصة واستثنائية، ولأول مرة على شاشة الحياة، تستضيف الإعلامية إيمان أبو طالب في برنامجها بالخط العريض الإعلامية القديرة سوزان حسن رئيسة التليفزيون الأسبق.

تكشف سوزان حسن خلال اللقاء العديد من الأسرار والكواليس في حياتها المهنية والأسرية، كما تكشف أسرار استراحة المذيعات في مبنى ماسبيرو.

وتتطرق سوزان حسن إلى أسباب رفضها أن تصبح نائبة في مجلس النواب، كما تكشف عن رأيها في مذيعات الترند ومقدمي برامج المرأة والرجل.

وتكشف سوزان حسن تفاصيل لقاءاتها التليفزيونية مع نجوم الفن مثل مديحة يسري وعمر الشريف وغيرهم من النجوم.

وتتطرق رئيس التليفزيون الأسبق، إلى مواهبها المختلفة والتي تزيح الستار عنها لأول مرة مثل الرقص والغناء ولعب اليوجا وغيرها من المواهب.

يذاع على شاشة الحياة في الجمعة

جدير بالذكر أن برنامج بالخط العريض يذاع على شاشة الحياة في الجمعة من كل أسبوع 8 مساء تقديم الإعلامية إيمان أبو طالب.