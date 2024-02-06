الرئيس الأوكراني ينشئ فرعا جديدا في الجيش للطائرات بدون طيار

أصدر الرئيس الأوكراني فلاديمير زيلينسكي، قرارا بإنشاء فرع منفصل للقوات المسلحة في القوات المسلحة الأوكرانية، والذي سيتخصص في استخدام الطائرات بدون طيار.

وأوضح زيلينسكي أنه "يجب على مجلس وزراء أوكرانيا، بمشاركة هيئة الأركان العامة للقوات المسلحة لأوكرانيا، النظر في مسألة إنشاء قوات أنظمة بدون طيار كنوع منفصل من القوة داخل هيكل القوات المسلحة لأوكرانيا"، بحسب ما أورده موقع روسيا اليوم الإخباري.

وبناء على نتائج العمل، أصدر زيلينسكي تعليماته بتقديم مقترحات لينظر فيها مجلس الأمن القومي والدفاع في أوكرانيا.

واعترفت شركة المركبات المدرعة الأوكرانية سابقا بأن القوات الروسية قامت مؤخرًا بضرب مواقع إنتاج الأسلحة في أوكرانيا بشكل متزايد.