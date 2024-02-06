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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

علي غلاب يحقق ذهبية بطولة شمال أفريقيا لتنس الطاولة بتونس

علي غلاب لاعب منتخب
علي غلاب لاعب منتخب مصر لتنس الطاولة

حقق علي غلاب لاعب منتخب مصر لتنس الطاولة، ذهبية بطولة شمال أفريقيا المقامة حاليا في تونس خلال الفترة ما بين 5 وحتى 7 فبراير الجاري، وذلك عقب الفوز على مواطنه محمود أشرف حلمي في المباراة النهائية.

وتمكن غلاب من الفوز بنتيجة أربعة أشواط مقابل ثلاثة في لقاء ماراثوني ليحقق بذلك الميدالية الذهبية بينما يفوز محمود أشرف حلمي بالميدالية الفضية.

وكان كل من علي غلاب ومحمود أشرف حلمي وصلا للمباراة النهائية بعد أن اكتسح محمود نظيره بطل المغرب ماريوس بنشات 4-0 في نصف النهائي، فيما فاز علي غلاب على بطل الجزائر سامي خروف بنتيجة 4-2 في الدور ذاته.

وضمت قائمة منتخب مصر للسيدات بالبطولة كلا من مروة الهضيبي وهند فتحي وآلاء يحيى وأميرة يسري ورؤى الناغي، فيما ضم فريق الرجال كلا من علي غلاب ومحمود أشرف حلمي ومحمد شومان وخالد عصر وعبدالرحمن حجاجي.

ويترأس البعثة المتواجدة حاليا في تونس، حسني فؤاد نائب رئيس الاتحاد المصري لتنس الطاولة، فيما يقود الفريق فنيا عماد مصيلحي المدرب العام لمنتخب مصر.

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