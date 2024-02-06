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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

معجزة فريدة| محافظ الإسكندرية يهنئ الرئيس السيسي بمناسبة حلول ذكرى "الإسراء والمعراج"

الرئيس عبد الفتاح
الرئيس عبد الفتاح السيسي

بعث محافظ الإسكندرية محمد الشريف؛ برقية تهنئة مقرونة بأسمى معاني التقدير والاعتزاز بالأصالة عن نفسه وبالإنابة عن مواطني المحافظة إلى الرئيس عبد الفتاح السيسي؛ بمناسبة حلول ذكرى "الإسراء والمعراج"، داعيا المولى - عز وجل - أن يعيد تلك المناسبة على مصرنا الغالية بالخير واليمن والبركات.


وقدم المحافظ خالص التهنئة إلى الشعب المصري والأمة العربية والإسلامية بصفة عامة ومواطني الإسكندرية بصفة خاصة، بتلك المعجزة الكبرى الفريدة التي اختص بها الله نبيه محمد - صلى الله عليه وسلم - سائلًا المولى عز وجل أن يعيدها على شعب مصر وعلى شعوب الأمة العربية والإسلامية بالتقدم والرخاء.
 

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