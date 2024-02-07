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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

مرأة

catwoman.. رضوى الشربيني تشعل السوشيال ميديا بملابسها| شاهد

رضوى الشربيني
رضوى الشربيني

نشرت الإعلامية رضوى الشربيني،صور جديدة لها عبر حسابها الشخصي على موقع تبادل الصور والفيديوهات انستجرام بإطلالة انيقة ولافته. 

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وتألقت رضوى الشربيني، مرتديه بنطال باللون الأسود مع بالطو طويل من الجلد اللامع باللون الاسود أيضا ليكشف عن جمالها ورشاقتها، وانتعلت بوت طويل من الجلد اللامع. 

ومن الناحية الجمالية أعتمدت رضوى الشربيني، في المكياج على الالوان الترابية الناعمة التي تبرز جمال عيونها مع اختيار أحمر للشفاه باللون البيج الناعم الذي يبرز جمال انوثتها. 

كما اختارت رضوى الشربيني، أن تترك شعرها البني القصير منسدلا بين كتفيها بطريقة ناعمة وجذابة تتناسب مع ظهورها اللافت والمميز .

وإليكم صور رضوى الشربيني 

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