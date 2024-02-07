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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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تعليم

مشهد ثلاثي بديع| الكوكب الأحمر والحب والجمال يلمعان في سماء مصر الليلة

ظاهرة فلكية
ظاهرة فلكية

تتزين سماء مصر على مدار يومي اليوم وغدا، بظاهرة فلكية فريدة ومميزة، حيث نشهد اقتران ثلاثي حين يقترن القمر مع كوكب الزهرة (ألمع كواكب المجموعة الشمسية) وكوكب المريخ (الكوكب الأحمر)، وهى تعد من الظواهر البديعة والجميلة فى المشاهدة والرصد والتصوير، وهذه الظاهرة يترقبها جميع هواة الفلك والمهتمين بهذا المجال.

وقال الدكتور أشرف تادرس، أستاذ الفلك بـ المعهد القومي للبحوث الفلكية ورئيس قسم الفلك السابق: إننا على موعد مع مشاهدة بديعة لظاهرة فلكية جديدة، حيث يقترن القمر مع كوكب الزهرة ألمع كواكب المجموعة الشمسية (كوكب الحب والجمال) وكوكب المريخ الكوكب الأحمر.

أوضح أن الاقتران الثلاثي البديع يمكن مشاهدته في الصباح الباكر قبل شروق الشمس في يومي الأربعاء والخميس 7 - 8 فبراير، حيث نرى الثلاثة اجرام بالعين المجردة السليمة في السماء الشرقية بغضون الـ 5:30 صباحا تقريبا إلى أن يختفي المشهد في شدة ضوء الشفق الصباحي من جراء شروق الشمس .

ولفت الدكتور أشرف تادرس، إلى أنه لكي نتمكن من مشاهدة أي ظاهرة فلكية مثل اقترانات القمر مع النجوم  والكواكب أو ميلاد أهلة الشهور العربية، فإن الأمر يتطلب صفاء الجو و خلو السماء من السحب والغبار وبخار الماء.

ونوه بأن الظواهر الفلكية  ليس لها أي أضرار على صحة الإنسان أو نشاطه اليومي على الأرض.

الزهرة كوكب الحب والجمال

يعد كوكب الزهرة أجمل وأقرب كواكب المجموعة الشمسية إلى الأرض، حيث  سماه الإغريق "أفروديت" واتخذوا منه آلهة للحب والجمال، كما أنه أيضا ثاني كواكب المجموعة الشمسية من حيث قربه إلي الشمس ويبعد عن الشمس نحو ١٠٨ مليون كيلومتر وهو كوكب ترابي كعطارد والمريخ شبيه بكوكب الأرض.

وأطلق عليه الرومان اسم "فينوس"، وهو الاسم الذي أصبح يعرف به إلى يومنا هذا، والزهرة لشدة لمعانه قد يشاهد نهارا بعد شروق الشمس أو قبل غروبها.

يعرف كوكب الزهرة كوكب الحب والجمال بأنه دائماً كثالث ألمع جسم بعد الشمس والقمر.

وأطلق على كوكب الزهرة كوكب الحب والجمال خلال العصور القديمة  تسمية (هيسبيروس) عندما شوهد في سماء المساء و (فسبورس) عندما شوهد في سماء الفجر ومن غير المعروف اذا كانوا عرفوا بأنهما جسم واحد.

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