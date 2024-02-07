فورمال.. هنا الزاهد تستعرض رشاقتها بإطلالة أنيقة

شاركت الفنانة هنا الزاهد، متابعيها بصورة جديدة لها عبر حسابها الشخصي على موقع تبادل الصور والفيديوهات انستجرام.

وتألقت هنا الزاهد، مرتديه بنطال كلاسيك باللون الاسود، ونسقت معه بلوزة بتصميم بسيط باللون الازرق أيضا ليكشف عن جمالها.

ومن الناحية الجمالية أعتمدت هنا الزاهد، في المكياج على الالوان الترابية الناعمة التي تبرز جمال عيونها مع اختيار أحمر للشفاه باللون البيج الناعم الذي يبرز جمال انوثتها.

كما اختارت هنا الزاهد، أن تترك شعرها الذهبي الطويل منسدلا بين كتفيها بطريقة ناعمة وجذابة تتناسب مع ظهورها اللافت والمميز.

وإليكم صور هنا الزاهد