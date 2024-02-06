الشراء الموحد: نعمل على توطين الصناعات الطبية في مصر

أكد العميد أحمد محمد مخلوف مستشار رئيس هيئة الشراء الموحد، أن القيادة السياسية حريصة على العمل على توطين الصناعة الطبية.

وقال أحمد محمد مخلوف في مداخلة هاتفية مع الإعلامي أحمد موسى في برنامجه " على مسئوليتي " المذاع على قناة " صدى البلد"، :" نتعاون مع 5 شركات عالمية لنقل التكنولوجيا وتصنيع المستلزمات الطبية في مصر ".

وأضاف أحمد محمد مخلوف:" الكيانات الدولية العاملة في المجال الطبي تثق في الاقتصاد المصري وتقوم بتوطين صناعتها في مصر ".

وتابع أحمد محمد مخلوف:" المنتجات التي يتم توطينها متواجدة في منظومة هيئة الشراء الموحد وحاصلة على رضا المواطن المصري والقطاع الطبي ".

واكمل احمد محمد مخلوف:" بعد الاتفاق مع الكيانات العالمية سيتم تصنيع المستلزمات الطبية التي كان يتم استيرادها من الخارج وسيتم تصنيعها في مصر ".

ولفت أحمد محمد مخلوف:" بعد نقل تكنولوجيا تصنيع المستلزمات الطبية في مصر سيتم تدريب الكوادر المصرية من أجل توطين الصناعة ".