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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

الشراء الموحد: نعمل على توطين الصناعات الطبية في مصر

صدى البلد

أكد العميد أحمد محمد مخلوف مستشار رئيس هيئة الشراء الموحد، أن القيادة السياسية حريصة على العمل على توطين الصناعة الطبية.

 

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5 كيانات عالمية لتوطين الصناعات الطبية بمصر باستثمارات 500 مليون جنيه

وقال أحمد محمد مخلوف في مداخلة هاتفية مع الإعلامي أحمد موسى في برنامجه " على مسئوليتي " المذاع على قناة " صدى البلد"، :" نتعاون مع 5 شركات عالمية لنقل التكنولوجيا وتصنيع المستلزمات الطبية في مصر ".

 

 وأضاف أحمد محمد مخلوف:" الكيانات الدولية العاملة في المجال الطبي تثق في الاقتصاد المصري وتقوم بتوطين صناعتها في مصر ".

 

 وتابع أحمد محمد مخلوف:" المنتجات التي يتم توطينها متواجدة في منظومة هيئة الشراء الموحد وحاصلة على رضا المواطن المصري والقطاع الطبي ".

 

 واكمل احمد محمد مخلوف:" بعد الاتفاق مع الكيانات العالمية سيتم تصنيع المستلزمات الطبية التي كان يتم استيرادها من الخارج وسيتم تصنيعها في مصر ".

 

 ولفت أحمد محمد مخلوف:" بعد نقل تكنولوجيا تصنيع المستلزمات الطبية في مصر سيتم تدريب الكوادر المصرية من أجل توطين الصناعة ".

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