برلماني: الجماعة الإرهابية لها دور في تفاقم أزمة الدولار.. فيديو

علق اللواء فاروق المقرحي عضو مجلس الشيوخ، على أزمة الدولار وتواجد سوق موازي للدولار في مصر.

وقال فاروق المقرحي في حواره مع الإعلامي أحمد موسى في برنامجه " على مسئوليتي " المذاع على قناة " صدى البلد"، :" هناك دول لا ترغب في قوة اقتصاد الدولة المصرية مطلقا".

وأضاف فاروق المقرحي:" الجماعة الإرهابية لها دور في أزمة الدولار وتواجد سوق سوداء للدولار ".

وتابع فاروق المقرحي:" هناك من لا يرغب في دخول العملة الأجنبية إلى مصر بهدف افتعال الأزمات الاقتصادية داخل مصر ".

واكمل فاروق المقرحي:" ما يحدث في سوق الدولار بمصر ليس طبيعيا وهناك استهداف لمصر من الخارج بهدف إسقاط الدولة ".

