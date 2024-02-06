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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

برلماني: الجماعة الإرهابية لها دور في تفاقم أزمة الدولار.. فيديو

صدى البلد

علق اللواء فاروق المقرحي عضو مجلس الشيوخ، على أزمة الدولار وتواجد سوق موازي للدولار في مصر.

 

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وقال فاروق المقرحي في حواره مع الإعلامي أحمد موسى في برنامجه " على مسئوليتي " المذاع على قناة " صدى البلد"، :" هناك دول لا ترغب في قوة اقتصاد الدولة المصرية مطلقا".

 

وأضاف فاروق المقرحي:" الجماعة الإرهابية لها دور في أزمة الدولار  وتواجد سوق سوداء للدولار ".

 

وتابع فاروق المقرحي:" هناك من لا يرغب في دخول العملة الأجنبية إلى مصر بهدف افتعال الأزمات الاقتصادية داخل مصر ".

 

واكمل فاروق المقرحي:" ما يحدث في سوق الدولار بمصر ليس طبيعيا وهناك استهداف لمصر من الخارج بهدف إسقاط الدولة ".
 

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