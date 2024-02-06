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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

محمد فاروق يتأهل إلى نصف نهائي بطولة العالم للألعاب المائية

محمد فاروق
محمد فاروق

تأهل محمد فاروق لاعب المنتخب المصري للغطس إلى نصف نهائي منافسات السلم المتحرك على ارتفاع 3 أمتار ببطولة العالم للألعاب المائية التي تقام حاليا في قطر.

وأكد محمد عيسى مدرب المنتخب المصري للغطس، أنه تم توفير فترة إعداد جيدة للفريق خلال الفترة الماضية من أجل الظهور بالمستوى المأمول خلال بطولة العالم.

وأضاف عيسى: "نأمل أن نحقق نتائج إيجابية على غرار اليوم الأول بعد تحقيق ميدالية برونزية ووصولنا إلى النهائيات الذي يعد مؤشرا إيجابيا للحصول على ميدالية ثانية بعد نجاح السباحة مها خالد عامر في الحصول على الميدالية البرونزية لمنافسات الغطس من مسافة متر سلم متحرك سيدات- بعد جمعها 257.15 نقطة".

وأشار المدرب المصري إلى أن "المنتخب الصيني يملك باعا طويلا في منافسات الغطس سواء في الثابت أو المتحرك، وهيمن على الألقاب في السنوات الماضية بجانب امتلاك كل من منتخبات كوريا الشمالية والبرازيل وأستراليا لذات الحظوظ في المنافسة".

من جانبه أشاد ياسر إدريس رئيس الاتحاد المصري للسباحة بإنجاز اللاعب محمد فاروق، متمنيا له التوفيق في باقي مشواره.

 

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