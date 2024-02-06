آمال وجيه تحصد المركز الأول ببطولة كأس العالم للقوة البدنية بشرم الشيخ

حصلت اللاعبه أمال السيد وجيه للعام الثالث على التوالي على المركز الأول في بطوله كأس العالم للقوة البدنيه في الميزان المفتوح عن مرحله ١٦عام، حيث استطاعت اللاعبه امال السيد تحقيق اوزان ٤٦٧.٥كجم.

ومن جانبه قال الكابتن على العمده مدرب البطلة أمال وجية، إنها أول لاعبه قوه بدنية في العالم تقوم بتسجيل أول أرقام لهذه المرحله العمرية.

وأشاد على العمدة أيضا بادائها المتميز خلال البطولة والمجهود الذي بذلته منذ حصولها على بطوله العالم للعام المنقضي٢٠٢٣ بمجموع اوزان٤١٧كجم وتحطيم الأرقام العالميه بفارق١٠٧.٥ وصولا لبطوله العالم لهذا العام ٢٠٢٤ بمجموع اوزان ٤٦٧.٥ كجم.

وأكدت أسرة البطله آمال وجيه بتفوقها الدراسي بجانب تفوقها الرياضي، حيث أنها طالبة بالصف الثاني الثانوي بمدرسة ام المؤمنين الثانويه بطنطا.

وأشاروا إلى ماتقدمه إدارة المدرسة من رفع معنوي وثقافي للطالبه آمال السيد وجيه بطلة العالم مما يساهم في تقدمها في جميع المجالات الثقافية والرياضية.