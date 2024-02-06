اتحاد منتجي الدواجن: طبق البيض زاد 50% والذرة 250% والصويا 350% في 2023

أكد الدكتور ثروت الزيني، نائب رئيس الاتحاد العام لمنتجي الدواجن، أن الاساس في الإنتاج هو المنتج وأساس المنتج هو توفير المادة الخام وهناك تحديات تواجه المربي للدواجن، مشيرا إلى أن هناك 50% زيادة في سعر طبق البيض بـ2023، 250% زيادة في أسعار الذرة في 2023، و350% الزيادة في سعر الصويا في 2023.

وأضاف "الزيني"، خلال حواره مع الإعلامي إبراهيم عيسى، ببرنامج "حديث القاهرة"، المُذاع عبر شاشة "القاهرة والناس"، أن الدواجن والبيض سلعة أساسية وهي مصدر البروتين الأول حاليًا للأسرة المصري، موضحًا أن أزمة العلف موجودة وهي مادة حية لا تقبل الحل الجزئي ولابد أن يكون حل مستمر ومستدام ولابد من توفير كميات كبيرة من خامات الأعلاف.

وأشار إلى أن زيادة في سعر الدواجن سببه أسعار الأعلاف، متابعًأ: "لو عندنا عملة أجنبية لاستيراد الدواجن المجمدة إذا الأولى الإفراج عن الأعلاف"، منوهًا بأن 150 بيضة في العام متوسط استهلاك المواطن المصري من البيض.

يشتري فرخة

وتابع: "المواطن أصلا مقاطع للدواجن والبيض والقيمة الشرائية قلت عن الأعوام السابقة.. اللي كان بيشتري فرختين بقى يشتري فرخة".

