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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

منوعات

طفل يعثر على أثر عمره 100 مليون عام بهذه الطريقة

طفل
طفل

تحول طفل بريطاني إلى أسعد إنسان في العالم بسبب هواية غريبة، وهي حب عالم الديناصورات.. فقد عثر الطفل على أحفورة عمرها 100 مليون عام على الشاطئ.

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وقد عثر الطفل هنري ديب فولر، 5 سنوات، على أحفورة لديناصور الميكراستر النادر جدًا، والذي عاش في أواخر العصر الطباشيري، والتي تبدو وكأنها دماغ محفوظ، أثناء محاولته العثور على حجارة للعب في سانت مارجريت آت كليف في كينت.



من جانبها، قالت والدة هنري، السيدة سام (47 عامًا) "إنه يلتقط دائما أشياء عشوائية.. إنه فخور جدًا باكتشافه الآن على الرغم من أنه اكتشاف عشوائي نادر".


وأكدت سام: "لا يستطيع أن يصدق أن لديه الآن شيئًا كان موجودًا في نفس الوقت الذي عاشت فيه الديناصورات".


وكان العلماء قد اكتشفوا أن الديناصورات كانت تعاني من مشاكل في الظهر والركب. ويرى الخبراء أن الثيروبودات، وهي حيوانات ذات ساقين مثل التيرانوصور، كانت "مصابة بأمراض العظام".. وهذا يعني أن الديناصورات المفترسة الشرسة مثل T.rex، وAllosaurus، وvelociraptor ربما كانت تعاني من الألم، تمامًا مثل البشر.

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