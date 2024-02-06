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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

"تعليم الإسكندرية": الأنشطة التربوية تستهدف تعزيز الانتماء للوطن

الدكتور عربي أبوزيد
الدكتور عربي أبوزيد

أكد الدكتور عربي أبوزيد مدير مديرية التربية والتعليم بمحافظة الإسكندرية أن الأنشطة التربوية خلال إجازة نصف العام تستهدف غرس وتعزيز وتنمية الولاء والانتماء للوطن وتنشئة جيلٍ واعٍ مُحب لوطنه مبتكر مواكب للتكنولوجيا لتحقيق رؤية مصر 2030.

قال الدكتور عربي أبوزيد، في بيان اليوم الثلاثاء، إن الإدارات التعليمية بالإسكندرية قامت بتفعيل كافة الأنشطة التربوية (اجتماعية، ثقافية، رياضية، فنية، موسيقية، مسرحية، نفسية) وعمل معسكرات للأنشطة المختلفة وندوات للتوعية.

أشار مدير المديرية إلى أن الأنشطة التربوية مهمة تعلم الطلاب أشياء جديدة ، لتنمية القدرات والمهارات الثقافية والعقلية والإبداعية لأبنائنا الطلاب وبناء الشخصية المصرية.

يأتي هذا في ضوء توجيهات الدكتور رضا حجازي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني ومحمد الشريف محافظ الإسكندرية بتفعيل كافة الأنشطة التربوية خلال إجازة نصف العام.

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