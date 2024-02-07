عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تعليم

أخبار التعليم: التسجيل بالبرامج التدريبية لمركز تنمية القدرات بحلوان عبر هذا الرابط.. تعرف على المنح التنافسية المقدمة من التشيك للعام الدراسي 2024

اخبار التعليم
اخبار التعليم

نشر موقع "صدى البلد"، العديد من الأخبار التعليمية المهمة خلال الساعات الأخيرة، وفيما يلي ننشر موجزا لأحدث أخبار التعليم المنشورة خلال الساعات الماضية.

 

التسجيل بالبرامج التدريبية لمركز تنمية القدرات بحلوان .. عبر هذا الرابط

تتابع جامعة حلوان تنفيذ البرامج التدريبية للعاملين و اعضاء هيئة التدريس  التي يطلقها مركز تنمية مهارات اعضاء هيئة التدريس بالجامعة ، حيث تهدف إلي تنمية القدرات و المهارات و يتم ذلك  بالتعاون بين المركز و مع الكيانات المختلفة بالجامعة كلٌ وفق تخصصه.


دار العلوم القاهرة تنظم عدد من الدورات التدريبية

أعلن مركز التدريب اللغوي بكلية دار العلوم جامعة القاهرة على بداية الحجز في دورات تدريبية جديدة وعن الدورات المتاحة بالمركز.

 

البعثات تعلن عن منح مقدمة من جامعة UPEC بفرنسا للعام الدراسى 2024/2025

أعلنت ادارة البعثات بوزارة التعليم العالي والبحث العلمي عن أفاد المكتب الثقافى بباريس بشأن إعلان معمل Laboratorie Images, signaux et Systems  Intelligence (LISSI) بجامعة Paris Est Creteil(UPEC) بالتعاون مع شركة Toyota Motor Europe عن منحتين Postdoctoral لمدة عام فى مجال


تعرف على المنح التنافسية المقدمة من التشيك للعام الدراسي 2024

أعلن قطاع الشئون الثقافية والبعثات بوزارة التعليم العالي والبحث العلمي عن منح لجمع المادة العلمية اللازمة للدكتوراه، مدة كل منها عام، ومهمات علمية لإجراء أبحاث ما بعد الدكتوراه لمدة خمسة أشهر والمقدمة من جمهورية التشيك فى مجالات “الهندسة –  العلوم الأساسية –  الفيزياء النظرية والتطبيقية –  اللغة التشيكية وآدابها”.

 

 

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

800 جنيه| الذهب يُخالف التوقعات بقفزة جديدة .. وعيار 21 الآن مفاجأة

تراجع 23 جنيهًا|الدولار يُعاني في السوق السوداء.. وهذا سعره مقابل الجنيه الآن

«شبانة»: لهذا السبب قدّم الأهلي التماسًا لـ«الكاف».. والخطيب مستاء

حسام حسن يفاجئ الجميع بأول طلباته بعد تعيينه مديرا فنيا للمنتخب

يتراجع بقوة في مصر.. إلى أين يتجه سعر الدولار الأيام القادمة؟

دعاء ليلة الإسراء والمعراج.. يفتح لك أبواب الخيرات ويبعد عنك الأذى

اللواء علاء بشندي مديرا للإدارة العامة لمباحث القاهرة

تحرك جديد بأسعار الذهب اليوم .. ومفاجأة في قيمة الجنيه الآن

ترشيحاتنا

العملات العربية والأجنبية تستقر في مستهل تعاملات اليوم 7-2-2024

بعد قليل| بدء محاكمة المتهمين بمحاولة خطف طفلتي الأسانسير في مدينة نصر

أسعار الذهب تواصل التذبذب.. ومفاجأة في عيار 21 الآن

فصائل فلسطينية تسقط طائرة مسيرة للاحتلال وسط غزة

إيرادات الأفلام.. فرحة نور النبوي وصدمة منى زكي ومحمد إمام والعوضي

الكويت تدين إطلاق النار في إسطنبول وتؤكد رفضها القاطع للعنف والإرهاب


ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

قوات خفر سواحل تكساس ينقذون «كلباً» ظل محبوسًا بحاوية شحن لمدة أسبوع|شاهد

بالأحمر الجريء.. ياسمين صبري تستعرض جمالها | شاهد

عباءة لافتة.. إيمي سمير غانم تبهر متابعيها | شاهد

اشتريه أونلاين| شاهد أول منزل قابل للطي .. لن تصدق سعره

فيديو

استشاري مخ وأعصاب عن مسلسل "حالة خاصة": تناول حالة متقدمة من التوحد

بمشاركة زوجته.. أبو يطرح الأغنية الرسمية لفيلم “السيستم” | فيديو

"بشتغل وفاتح بيوت".. قصة صاحب ترند أصغر عروسين في مصر

"التنطيف الهوسي" هل هو مرض نفسي؟

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

منال الشرقاوي

منال الشرقاوي تكتب: درويش الإسكندرية

محمد غنيم

محمد غنيم يكتب: حورية رواية بدون فلاتر - قراءة نقدية

إبراهيم النجار

إبراهيم النجار يكتب: واشنطن.. وسياسية خلط الأوراق في الشرق الأوسط

كريم خالد عبد العزيز

كريم خالد عبد العزيز يكتب: حلاوة البدايات وآلام النهايات

أحمد حسام عوض يكتب: تغيير الفكر في الاستثمار الرياضي.. دوري الهواة بأوروبا نموذجا

محمود أبو حبيب

محمود أبو حبيب يكتب: معرض الكتاب بوابة إلى هوية حضارية وثقافية.. هل نحسن استخدامها؟

سامح الدهشان

سامح الدهشان يكتب: رحلة الوعي (٤) #اليوم_العالمي_للسرطان

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: من طرف خفي 38

اﻟﻤﺰﻳﺪ