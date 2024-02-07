أخبار التعليم: التسجيل بالبرامج التدريبية لمركز تنمية القدرات بحلوان عبر هذا الرابط.. تعرف على المنح التنافسية المقدمة من التشيك للعام الدراسي 2024

نشر موقع "صدى البلد"، العديد من الأخبار التعليمية المهمة خلال الساعات الأخيرة، وفيما يلي ننشر موجزا لأحدث أخبار التعليم المنشورة خلال الساعات الماضية.

التسجيل بالبرامج التدريبية لمركز تنمية القدرات بحلوان .. عبر هذا الرابط

تتابع جامعة حلوان تنفيذ البرامج التدريبية للعاملين و اعضاء هيئة التدريس التي يطلقها مركز تنمية مهارات اعضاء هيئة التدريس بالجامعة ، حيث تهدف إلي تنمية القدرات و المهارات و يتم ذلك بالتعاون بين المركز و مع الكيانات المختلفة بالجامعة كلٌ وفق تخصصه.



دار العلوم القاهرة تنظم عدد من الدورات التدريبية

أعلن مركز التدريب اللغوي بكلية دار العلوم جامعة القاهرة على بداية الحجز في دورات تدريبية جديدة وعن الدورات المتاحة بالمركز.

البعثات تعلن عن منح مقدمة من جامعة UPEC بفرنسا للعام الدراسى 2024/2025

أعلنت ادارة البعثات بوزارة التعليم العالي والبحث العلمي عن أفاد المكتب الثقافى بباريس بشأن إعلان معمل Laboratorie Images, signaux et Systems Intelligence (LISSI) بجامعة Paris Est Creteil(UPEC) بالتعاون مع شركة Toyota Motor Europe عن منحتين Postdoctoral لمدة عام فى مجال



تعرف على المنح التنافسية المقدمة من التشيك للعام الدراسي 2024

أعلن قطاع الشئون الثقافية والبعثات بوزارة التعليم العالي والبحث العلمي عن منح لجمع المادة العلمية اللازمة للدكتوراه، مدة كل منها عام، ومهمات علمية لإجراء أبحاث ما بعد الدكتوراه لمدة خمسة أشهر والمقدمة من جمهورية التشيك فى مجالات “الهندسة – العلوم الأساسية – الفيزياء النظرية والتطبيقية – اللغة التشيكية وآدابها”.