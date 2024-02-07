مفاجآت في اتهام بلوجر شهيرة بالاستيلاء على مليار جنيه من 2000 سيدة

انتشرت قضية نصب جديدة علي مواقع التواصل الاجتماعي لبلوجر شهيرة تدعى سلمى الغزولي متهمة بالاستيلاء على قرابة مليار جنيه من حوالي 2000 ضحية من تجار الملابس بـ براند عالمي عبر صفحتها "عالموضة".





وقامت الأجهزة الأمنية بالقبض على البلوجر سلمى الغزولي وشقيقها محمد في أحد الأكمنة المعدة لهما في محافظة القاهرة بعد تعدد البلاغات ضدهما وضد صاحبة شركة شحن أخرى تدعى خلود الصاوي واتهامهم لها بالاشتراك مع البلوجر الشهيرة في النصب عليهم والاستيلاء على أموالهم.





وتم ترحيل سلمى الغزولي وشقيقها إلى محافظة المنوفية نظرا لكثرة البلاغات في مركز أشمون وأمرت النيابة حبسهما على ذمة التحقيقات، وطلبت تحريات مباحث الأموال العامة والمباحث الجنائية حول الواقعة بعد اصرار البلوجر وشقيقها على انكار نصبهما على الضحايا.





واستغاث عدد من الضحايا بالدكتورة نهى الجندي المحامية لتولي الدفاع عنهم واصطحبتهم الى النيابة للاستماع لاقوالهم حيث شرحوا تفاصيل الواقعة وقالوا أنهم جميعا تجار ملابس "سيلرز شي ان" وشاهدوا البلوجر سلمى الغزولي تعلن عن نشاطها عبر عدة صفحات خاصة ببلوجرز مشهورين ما دفعهم للوثوق بها.





وبعد تعدد البلاغات أعدت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن المنوفية الأكمنة اللازمة وعممت نشرة على مستوى المحافظات بصورة المتهمة وشقيقها حتى نجح كمين بمحافظة القاهرة في إلقاء القبض عليهما خاصة أنه لديهما محل إقامة بمدينة نصر، ومازالت التحقيقات مستمرة.





ونستعرض المزيد من التفاصيل من خلال الفيديو جراف التالي.