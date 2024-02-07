مشاهد من آثار الغارات الإسرائيلية على حمص السورية

وثق مقطع فيديو متداول، مشاهد من آثار الغارات الإسرائيلية على مدينة حمص السورية التي استهدفت مواقع لمليشيات موالية لإيران.

وحسب المرصد السوري لحقوق الإنسان، دوت أكثر من 9 انفجارات في مدينة حمص وريفها، ناجمة عن سقوط صواريخ مجهولة يرجح أنها إسرائيلية بالقرب من مصفاة حمص، والقصير ومزارع الأوراس على أطراف مدينة حمص، حيث تتواجد نقاط عسكرية للقوات السورية و”حزب الله” اللبناني في المنطقة.

كما انفجر صاروخ في مبنى بحي الحضارة بحمص يرجح أنه ناجم عن سقوط بقايا صاروخ أطلق من قبل قوى الدفاع الجوي السوري، حيث حاولت المضادات الأرضية التابعة للقوات السورية التصدي للصواريخ، دون ورود معلومات عن خسائر بشرية أولية.