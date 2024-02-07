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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

شبانة: «اتحاد الضحك» وصل لمرحلة صعبة من الفكر الضحل

صدى البلد

أكد الإعلامي محمد شبانة، أن اتحاد كرة القدم المصري أصبح يُطلق عليه (اتحاد الضحك) ووصل لمرحلة صعبة من الفكر الضحل، ووصلوا لحالة غريبة من عدم القدرة على اتخاذ قرارات هامة.

وقال في تصريحات عبر برنامجه بوكس تو بوكس: "هناك حالة فشل في كل الملفات من جانب اتحاد الضحك الحالي "الكرة سابقا"، وتم اصدار بيان رسمي قبل أيام باقالة فيتوريا وتعيين محمد يوسف مؤقتا، وهناك بعضهم قال انه اتحدث مع هيرفي رينار لتدريب المنتخب، وكلام كثير جدا لم يحدث".

وأضاف: "اتحاد الكرة الحالي (جاي يهزر) وصعبان عليه عضو أو عضوين داخل الاتحاد، لكنهم موجودين وبالتأكيد سيتم انتقادهم، هناك معلومات خاطئة من جانبهم يتم تصديرها للجماهير، وفي النهاية يتم اختيار حسام حسن مدير فني للمنتخب ووجد محمد يوسف نفسه خارج الجهاز بعد 48 ساعة من الاعلان الرسمي، وكان ايهاب جلال صاحب أسرع قرار بالإقالة من منصبه لكن تم ضرب الرقم القياسي بعد رحيل يوسف".

وواصل: "اتحاد الكرة تراجع عن الغاء منصب مدير المنتخب، بسبب إبراهم حسن، وتم تعيينه بشكل رسمي، في تراجع جديد من جانب الاتحاد عن قراراته".

وأكمل: "حسام حسن هاجم محمد صلاح بكل قوة مؤخرا خلال منافسات كأس أمم إفريقيا بعد مغادرته لمعسكر منتخب مصر بسبب الإصابة وعودته إلى ليفربول الإنجليزي، والبعض بدأ يربط بتعيينه مع امكانية اعلان صلاح للاعتزال الدولي".

وزاد: "هل لازال حازم إمام مشرفا على منتخب مصر أم لا، وهل سيعمل مع حسام حسن في المنتخب أم لا، هل سيجوز أن يعمل محمد بركات بصفته عضو مجلس إدارة أم لا، هناك ملفات لا يجرؤ اتحاد الكرة على الاقتراب منها"

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شبانة: «اتحاد الضحك» وصل لمرحلة صعبة من الفكر الضحل


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