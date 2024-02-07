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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

بعد انضمامه للزمالك.. تصريحات نارية لـ ياسر حمد

صدى البلد

نشر الاعلامي مينا ماهر تصريحات نجم الزمالك ياسر حمد عبر حسابة بموقع فيسبوك.

وكتب مينا ماهر عبر فيسبوك : ياسر حمد عبر قناة الزمالك: اعرف نادي الزمالك من و انا في الخارج نادي الزمالك من اكبر الاندية في الشرق الاوسط و افريقيا.. اشكر ادارة نادي الزمالك بعد التعامل المحترم معي داخل النادي، حالة الفريق مطمئنة و هناك حالة من الود و الحب داخل نادي الزمالك و المنافسة مع زملائي ستكون في صالح الفريق .

 

ومنح البرتغالي جوزيه جوميز المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، تعليمات خاصة لكل من ياسر حمد ومحمد شحاتة ثنائي الفريق، على هامش المران الذي أقيم ظهر امس الثلاثاء، على ملعب النادي استعداداً لمواجهة الإسماعيلي المقبلة في مسابقة الدوري.

وعقد جوميز جلسة مع الثنائي خلال التدريبات نقل لهما العديد من التعليمات الفنية ومنحهما بعض المهام الخططية لتنفيذها استعداداً للفترة المقبلة.

و قام المدير بمتابعة الثنائي أثناء التقسيمة الفنية وتنفيذ المطلوب منهما وأشاد بتنفيذهما للتعليمات المطلوبة .

ويواصل فريق الزمالك تدريباته استعداداً لمواجهة الإسماعيلي المقرر لها يوم 19 فبراير  الجاري ضمن منافسات الجولة الثالثة عشرة لمسابقة الدوري الممتاز.

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