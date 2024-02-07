عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

شبانة: اتحاد الكرة عرض على يوسف تعيينه مديرًا إداريًا

صدى البلد

أبدى الإعلامي محمد شبانة، غضبه الشديد من تصرفات اتحاد كرة القدم، وما قاموا به تجاه محمد يوسف بالإضافة لعدم توجيه أي شكر لنادي مودرن فيوتشر.

وقال في تصريحات عبر برنامجه بوكس تو بوكس: "اتحاد الكرة عرض على محمد يوسف تعيينه مديرًا إداريًا للمنتخب الوطني، تخيلوا أن مدرب له قيمته ومكانته وفاز مع الأهلي بدوري أبطال إفريقيا يتم عرض هذا المنصب عليه، ولم يُصدق ما يحدث".

وأشار إلى أن اتحاد الكرة رشح طارق سليمان لتدريب حراس المرمى، كما تم تعيين احمد الكأس ضمن منصب المدرب العام، وحسام حسن اشترط الاعلان الفوري ومن ثم الحديث عن تشكيل الجهاز المعاون، ولم يتم الاتفاق على أي أمور تعاقدية، فهو كان يرى أن هؤلاء (ناس غير مضمونة). ويتراجعون عن تصريحاتهم بعد دقائق.

وتابع: "حسام حسن سبق له قيادة منتخب الأردن وحقق معه نتائج جيدة، واتحاد الكرة كان يعتقد أننا سنقوم بـ(التطبيل) باختيار التوأم لقيادة المنتخب، وسوف يتم التغاضي عن انتقادهم، يجب أن نعلم كيف يعمل هؤلاء ومن ثم الحديث عن المدرب الجديد، ولا يوجد أي فكر أو تخطيط للكرة المصرية، هناك أمور فاقت العشوائية".

وأكد: "التاريخ سوف يُسقط الفترة التي عمل فيها مجلس ادارة اتحاد الكرة الحالي، كانوا ينتظرون "تطبيل" الناس اليوم بعد تعيين حسام حسن، ما حدث خيبة إدارية واضحة، واصبح يطلق على هؤلاء (اتحاد الضحك حاليا)".

ووجه شبانة الشكر إلى إدارة نادي مودرن فيوتشر، خصوصا أن اتحاد (الهزار والضحك) لا يعلم البروتوكول المحدد عند التفاوض مع مدير فني مرتبط بعقد مع نادٍ، الذي وقع عقدًا معه قبل عشرة أيام فقط، وكان يجب في البيان توجيه الشكر لفيوتشر ورئيسه لـ وليد دعبس بعد الموافقة على انتقال حسام حسن لتدريب الفراعنة.

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

وزير الري يعلن اقتراب مصر من الشح المائي.. وخبراء يكشفون الحقائق

عكس الاتجاه.. تحرك جديد في أسعار الذهب وعيار 21 مفاجأة

اللواء علاء بشندي مديرا للإدارة العامة لمباحث القاهرة

كلاكيت تالت مرة.. طارق السيد يصدم جماهير الزمالك

يتراجع بقوة في مصر.. إلى أين يتجه سعر الدولار الأيام القادمة؟

أسعار الذهب اليوم .. ومفاجأة في قيمة عيار 21 الآن

رغم الصفقات الجديدة| أول صدمة لمدرب الزمالك جوزيه جوميز

دعاء ليلة الإسراء والمعراج.. يفتح لك أبواب الخيرات ويبعد عنك الأذى

ترشيحاتنا

ثاني عربي.. اللبناني نواف سلام رئيسًا لـ محكمة العدل الدولية

اتصدمت.. رئيس الجمعية المصرية للتوحّد: الفنان طه دسوقي خلاني أعيط في «حالة خاصة»|تفاصيل

هل وردت ألفاظ غير عربية في القرآن؟ دار الإفتاء تكشف الحقيقة

أيمن يونس: لا مجال للفتنة داخل منتخب مصر ويجب مساندة حسام حسن

تحرك جديد بأسعار الذهب اليوم .. ومفاجأة في قيمة الجنيه الآن

الحكم على 10 متهمين بالإتجار في المخدرات ومقاومة السلطات بسوهاج


ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

داخل البحر.. رنا رئيس تستعرض جمالها بملابس جريئة

شاب يحقق أغرب رقم قياسي في اللعب على النت

مكشوف البطن.. سارة سلامة تثير الجدل بإطلالتها | شاهد

بعد 9 سنوات.. امرأة تتفاجأ بوجود زوجها في صورتها القديمة قبل لقائهما

فيديو

استشاري مخ وأعصاب عن مسلسل "حالة خاصة": تناول حالة متقدمة من التوحد

بمشاركة زوجته.. أبو يطرح الأغنية الرسمية لفيلم “السيستم” | فيديو

"بشتغل وفاتح بيوت".. قصة صاحب ترند أصغر عروسين في مصر

"التنطيف الهوسي" هل هو مرض نفسي؟

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

منال الشرقاوي

منال الشرقاوي تكتب: درويش الإسكندرية

محمد غنيم

محمد غنيم يكتب: حورية رواية بدون فلاتر - قراءة نقدية

إبراهيم النجار

إبراهيم النجار يكتب: واشنطن.. وسياسية خلط الأوراق في الشرق الأوسط

كريم خالد عبد العزيز

كريم خالد عبد العزيز يكتب: حلاوة البدايات وآلام النهايات

أحمد حسام عوض يكتب: تغيير الفكر في الاستثمار الرياضي.. دوري الهواة بأوروبا نموذجا

محمود أبو حبيب

محمود أبو حبيب يكتب: معرض الكتاب بوابة إلى هوية حضارية وثقافية.. هل نحسن استخدامها؟

سامح الدهشان

سامح الدهشان يكتب: رحلة الوعي (٤) #اليوم_العالمي_للسرطان

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: من طرف خفي 38

اﻟﻤﺰﻳﺪ