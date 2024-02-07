شبانة: الشحات كان متواجدًا في نيابة التجمع بسبب قضية الشيبي

أكد الإعلامي محمد شبانة، أن حسين الشحات لاعب النادي الأهلي، تم استدعائه للمثول أمام النيابة العامة في التجمع الخامس، مشيرًا إلى أنه مكث هناك لمدة ساعة بصحبة محاميه بسبب موضوع محمد الشيبي.

وقال في تصريحات عبر برنامجه بوكس تو بوكس الذي يبث على فضائية ETC: "أشرف عبدالعزيز محامي الشحات، طلب استدعاء بعض الناس (فوق) اتحاد الكرة، إلى النيابة العامة، للاستدلال منهم حول شرعية مثول حسين الشحات للقضاء، ومخالفة اللاعب المغربي محمد الشيبي لتشريعات ولوائح كرة القدم".

وأضاف: "مستغرب جدًا من اتحاد الكرة الذي قام بتحويل الأزمة إلى لجنة الانضباط وبعضها (ناموا)، لم يتحرك أي شخص حتى الآن في أزمة حسين الشحات والشيبي وينتظرون اشتعال الأزمات وبعدها يستيقظون من النوم".

وزاد: "يبدو أن هذه الأزمة (لازم تولع) عشان اتحاد الكرة يخرج بقرار رسمي، هذه الأزمة منذ عام نهاية الموسم الماضي، ونحن الآن في فبراير 2024 ولم يتم حسمها حتى الآن، لأن اتحاد الكرة مثل (الشيخ حسني في الكيت كات)".

وأكمل: "محامي الشحات طلب استدعاء شخصيات أكبر من اتحاد الكرة، وبيراميدز لن يتنازل أو يتصالح، أما تسير الامور بالقضاء، أو يحسمها اتحاد كرة القدم، أو يتم اجراء اتصال بين الخطيب وسالم الشامسي لإنهاء الأزمة".

وتابع: "الشيبي من الممكن ان يتصالح مع حسين الشحات في 5 ثوانٍ، لكن القضية أكبر من اللاعب المغربي، الأمر بعيد عن لاعبي الكرة، ولكن لا أعتقد أن الأمور ستحل بهذا الشكل، فهل يقوم الخطيب بالاتصال مع مالك بيراميدز، وكل طرف ياخد الأمور بمنظور مختلف".