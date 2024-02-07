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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

أمير هشام: ارتباك داخل الأهلي بعد إعلان القيعي تعيين النايب كمدير للتعاقدات

صدى البلد

أكد الإعلامي أمير هشام مقدم برنامج "+90"، أن هناك حالة من الارتباك داخل النادي الأهلي، بعد تصريح عدلي القيعي رئيس شركة الكرة بالنادي، برحيل أمير توفيق مدير التعاقدات من منصبه وترقيته إلى منصب المدير التنفيذي للشركة، وتعيين مروان النايب بدلًا منه.

وتابع هشام خلال برنامجه على قناة النهار: "هناك تأكيدات من داخل النادي الأهلي، أن أمير توفيق هو مدير التعاقدات بالنادي ولا يوجد أي تغييرات بشأن هذا المنصب".

وأضاف أمير هشام: "محمود الخطيب رئيس النادي الأهلي لم يكن يعلم بما أعلنه عدلي القيعي عبر برنامجه، وكان لديه حالة من الغضب الشديد بسبب ما تم التصريح به".

واستطرد: "مروان النايب متواجد داخل الشركة وهو مرشح من جانب أمير توفيق نفسه، وهو يتواجد تحت الاختبار لمدة 3 أشهر، مر منهم أسبوع واحد، وليس من المنطقي أن يتولى شخص تحت الاختبار كمدير إدارة تعاقدات".

واختتم: "حال قرر النادي الأهلي كما أشيع تعيين النايب كمدير للتعاقدات، لماذا لم يتم إخطار أمير توفيق بالقرار؟".

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