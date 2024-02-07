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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

ميدو: حسام حسن هو "قبلة الحياة" لمحمد صلاح في المنتخب

صدى البلد

أكد أحمد حسام ميدو، نجم نادي الزمالك السابق أن تواجد حسام حسن في قيادة منتخب مصر يمثل قبلة الحياة لمحمد صلاح، نجم ليفربول الإنجليزي مع الفراعنة.
وقال أحمد حسام ميدو في تصريحات عبر برنامج الريمونتادا على قناة المحور: "الاتجاه كان تعيين مدرب أجنبي، ثم حدث (شقلباظ) بتعيين حسام حسن، مديرًا فنيًا لمنتخب مصر".
وأضاف: "هذا يكشف أنه لا توجد خطة للكرة المصرية.. لا يمكن أن يكون هناك توجه، ويتم تغييره، سعيد بتعيين حسام حسن مديرًا فنيًا لمنتخب مصر".
وتابع: "تشرفت أنني زاملت حسام حسن، وتدربت تحت يده، وأعرفه جيدًا، وأعرف أن جميع اللاعبين معه سيلعبون.. حسام حسن سيعيد لمنتخب مصر هيبته".
وواصل: "حسام حسن سيخرج أفضل نسخة من محمد صلاح مع منتخب مصر في الفترة المقبلة، أعرف كيف تحدث الكيمياء بين الأشخاص".
وأتم أحمد حسام ميدو تصريحاته قائلًا: "حسام حسن سيعرف كي يجعل محمد صلاح يكافح أكثر مع منتخب مصر، وهذا سيحدث بالأدب.. حسام حسن يمثل قبلة الحياة لمحمد صلاح مع المنتخب".

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