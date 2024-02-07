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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

منوعات

بعد 9 سنوات.. امرأة تتفاجأ بوجود زوجها في صورتها القديمة قبل لقائهما

زوج بلوجر
زوج بلوجر

بعد 9 سنوات من الزواج، أصيبت بلوجر ماليزية بالصدمة بعد اكتشاف وجود زوجها في صورة قديمة لها، قبل عامين من لقائهما. 

ووفقًا لصحيفة نيويورك بوست، التقت جين شيا بزوجها جون ليدل في عام 2014، لكنه ظهر في إحدى صورها قبل عامين من لقائهما الفعلي. 

 

ما قصة الصورة؟

وظهر زوجها في صورة التقطت داحل مقهى مسرح بينما كان ينتظر في طابور بأكتوبر 2012.

كتبت البلوجر: "التقينا في الوقت المناسب، لو كان الأمر من قبل، لا أعتقد أن العلاقة كانت ستستمر، لقد كنت نرجسية، غافلة وساذجة، استغرق الأمر مني عامًا من السفر والعزوبية لأفكر وأدرك أخطائي.. وذلك عندما التقينا صدفة".

وكتبت البلوجر البالغة من العمر 32 عامًا على إنستجرام مع مقطع فيديو شاركته أظهر الصورة الشخصية التي ظهرا فيها دون أن يعرفا بعضهما البعض ثم علاقتهما اللاحقة، وقالت: "يجدك الشخص المناسب دائمًا في الوقت المناسب".

وكتبت على الفيديو: "في نفس المكان ولكن لم نكن نعرف بوجود بعضنا البعض"، ويوضح الفيديو أنهما التقيا رسميًا في ديسمبر 2014، وتزوجا في أغسطس 2023. 

كما اندهش رواد السوشيال ميديا أيضًا عندما شهدوا هذه المصادفة المجنونة، وكان العديد من المستخدمين يطرحون بالأسئلة، والبعض أطلق عليه ببساطة القدر، بينما كان آخرون في حالة رهبة من قصة حبهم.

زوج بلوجر امراة

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