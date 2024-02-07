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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

انطلاق الانتخابات الرئاسية المبكرة في أذربيجان.. وإعلان المؤشرات الأولية غدًا

رئيس أذربيجان يدلي
رئيس أذربيجان يدلي بصوته

انطلقت في جمهورية أذربيجان، في تمام الساعة الـ8 من صباح اليوم الأربعاء (الساعة الـ6 بتوقيت القاهرة) عمليات الاقتراع في الانتخابات الرئاسية المبكرة، والتي يتنافس فيها 7 مرشحين، حيث يتولى الفائز رئاسة البلاد لمدة 7 سنوات قادمة.
ويتم إغلاق صناديق الاقتراع في تمام الساعة الـ 7 مساء بتوقيت أذربيجان؛ لتبدأ في أعقابها على الفور أعمال الفرز داخل مراكز الاقتراع، والتي سيُجرى إبلاغ نتائجها إلكترونيا إلى اللجنة المركزية للانتخابات، والتي يُنتظر أن تعلن بدورها المؤشرات الأولية في شأن نتائج الانتخابات صباح غد /الخميس/.
ويبلغ تعداد من يحق لهم الإدلاء بأصواتهم في هذه الانتخابات 6 ملايين و478 ألف ناخب، حيث سيدلون بأصواتهم أمام 6537 مركزا انتخابيا تتوزع على سائر أنحاء البلاد، بما في ذلك إقليم (قره باخ) والأراضي المحيطة به، والذي تم ضمه إلى سيادة أذربيجان بعد حرب دارت بينها وبين أرمينيا.
ويبلغ تعداد المراقبين المحليين لمتابعة الانتخابات الرئاسية المبكرة في أذربيجان 89 ألفا و 366 مراقبا، إلى جانب 790 مراقبا دوليا معتمدا لدى 72 منظمة دولية من 89 دولة حول العالم.
والمرشحون السبعة الذين يخوضون غمار المنافسة في الانتخابات الرئاسية المبكرة هم كل من: الرئيس الحالي إلهام علييف (عن حزب أذربيجان الحديثة الحاكم) – وزاهد أوروج (برلماني) – وفؤاد علييف (مستقل) – ورازي نورلاييف (عن حزب الجبهة الوطنية) – وفاضل مصطفى (عن حزب النظام الكبير) – وإيلشاد موساييف (عن حزب أذربيجان الكبيرة) – وجودرات حسني قولييف (عن حزب الجبهة الشعبية لأذربيجان).

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