وزير موريتاني يبحث مع وفد أمريكي سُبل تعزيز العلاقات الاقتصادية المشتركة

بحث وزير الصيد والاقتصاد البحري الموريتاني مختار الحسينو لام، أمس الثلاثاء في العاصمة (نواكشوط) مع وفد من خفر السواحل الأمريكية، سبل تعزيز وتطوير العلاقات الاقتصادية المشتركة.

وذكرت وزارة الصيد والاقتصاد البحري- في بيان - أن المباحثات تناولت بحث علاقات التعاون بين موريتانيا والولايات المتحدة الأمريكية وسبل تعزيزها وتطويرها خاصة في مجال الصيد وأمن الملاحة البحرية؛ وذلك بحضور السفيرة الأمريكية لدى موريتانيا سينثيا كيرشت.

وتسعى موريتانيا ضمن تعاونها مع الولايات المتحدة إلى الاستفادة من تجربة خفر السواحل الأمريكي؛ والذي ساهم خلال الأعوام الماضية في دعم قدرات خفر السواحل الموريتاني.