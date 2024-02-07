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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تحقيقات وملفات

صحف الإمارات اليوم|مصير هدنة غزة مُعلّق على توافق أمريكي إسرائيلي.. الفراغ السياسي بلبنان يُعرقل تدفق المساعدات.. والتزييف يثير مخاوف التضليل الانتخابي في أمريكا

صحف الإمارات
صحف الإمارات

انتخابات رئاسية مُبكرة في أذربيجان اليوم
«التزييف» يثير مخاوف التضليل الانتخابي في أمريكا
الكويت وعُمان تتعهدان بتعزيز مسيرة مجلس التعاون الخليجي
العواصف تقطع الكهرباء في كاليفورنيا
لبنان.. «الفراغ السياسي» يعرقل تدفق المساعدات الدولية
مصير هدنة غزة مُعلّق على توافق أمريكي إسرائيلي

سلّطت الصحف الإماراتية الصادرة، صباح اليوم الأربعاء، الضوء على عدد واسع من الأخبار والموضوعات المهمة التي تتعلق بالشأنين الإقليمي والدولي.

ففي الشأن المحلي، قالت صحيفة "الإمارات اليوم"، إن المركز الوطني للأرصاد قال إن الدولة ستتأثر بامتداد منخفض جوي سطحي من الجنوب الغربي تصاحبه رياح جنوبية شرقية رطبة مع امتداد منخفض جوي علوي يصاحبه كتلة هوائية باردة وتيار هوائي غربي مع تدفق كميات مختلفة من السحب من جهة الغرب.

وتتأثر حالة الطقس من الأحد 11 إلى الثلاثاء 13 فبراير، نتيجة لتعمق المنخفض الجوي العلوي تدريجياً تزداد كميات السحب على مناطق متفرقة وتتخللها السحب الركامية مصحوبة بسقوط أمطار مختلفة الغزارة على فترات والبرق والرعد أحياناً مع احتمال سقوط البرد على بعض المناطق مع انخفاض في درجات الحرارة.

عربيًا، ذكرت صحيفة "الخليج"، أن سلطنة عمان والكويت، تعهدت أمس الثلاثاء، بتعزيز العلاقات الثنائية بينهما، وذلك خلال جلسة مباحثات رسمية عقدت في قصر العلم في مسقط، ترأسها من الجانب العماني السلطان هيثم بن طارق، فيما ترأس الشيخ مشعل الأحمد الجانب الكويتي.

ومن صحيفة "الاتحاد"، يشهد لبنان أزمة إنسانية حادة، تزامناً مع تدهور اقتصادي وعدم استقرار سياسي، في ظل شغور الموقع الرئاسي، ووجود حكومة تصريف أعمال غير مكتملة الصلاحيات، ما دفع العديد من الدول والجهات والمنظمات المانحة إلى تقديم مساعدات لمؤسسات الدولة اللبنانية.

وتعمل الدول والجهات المانحة على مساعدة لبنان في تلبية احتياجات قطاعات الخدمات الأساسية، من بينها النظام الصحي، والرعاية الاجتماعية، والتعليم، والأمن، غير أن هذه المساعدات تواجه العديد من التحديات التي تهدد استمرارها.

وبشأن التطورات في غزة، ذكرت صحيفة "الخليج"، أن حركة حماس قالت أمس الثلاثاء، إنها سلّمت ردها على اتفاق الهدنة إلى مصر وقطر، وذلك بعد المشاورات مع الفصائل الأخرى.

وأوضحت الدوحة أن الرد إيجابي، بينما قال مسؤولون إسرائيليون إن حركة «حماس» وضعت شروطاً مستحيلة، وقال وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن، في الدوحة، إن بلاده تراجع الرد على إطار لاتفاق يقضي بإطلاق سراح رهائن مقابل وقف طويل للقتال في غزة، مؤكدا أنه سيبحث رد «حماس» مع المسؤولين في إسرائيل اليوم الأربعاء.

عالميًا، ذكرت صحيفة "البيان"، أن أذربيجان تشهد اليوم الأربعاء انتخابات رئاسية مبكرة، يُتوقّع أن يفوز فيها الرئيس الحالي إلهام علييف الذي تعززت صورته كقائد حربي بعد انتصار عسكري حققته باكو في إقليم ناجورني قرة باج في سبتمبر.

ومن صحيفة "الإمارات اليوم"، يواجه السباق للفوز بالانتخابات الرئاسية في الولايات المتحدة هذا العام خطر التعرّض لسيل من المعلومات المضللة، التي يقف الذكاء الاصطناعي خلفها، إذ يثير اتصال بصوت روبوت انتحل شخصية الرئيس جو بايدن القلق، خصوصاً حيال تسجيلات صوتية مزيّفة محتملة.

أما صحيفة "الخليج"، فقالت إن ثلاثة أشخاص على الأقل لقوا مصرعهم في كاليفورنيا، جرّاء عاصفة عاتية تسببت بفيضانات ضخمة، وقطعت الكهرباء عن نصف مليون منزل، بحسب ما أعلنت السلطات.

اذربيجان أمريكا الامارات اليوم إسرائيل كاليفورنيا لبنان

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