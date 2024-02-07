الجمهوريون بمجلس النواب الأمريكي يفشلون في عزل وزير الأمن الداخلي

فشل الجمهوريون في مجلس النواب الأمريكي في إحالة وزير الأمن الداخلي أليخاندرو مايوركاس إلى المحاكمة تمهيدا لعزله بتهمة التسبب في أزمة هجرة على الحدود بين الولايات المتحدة والمكسيك.

وذكرت قناة (الحرة) الأمريكية اليوم الأربعاء - أنه خلال تصويت أجراه المجلس نجا الوزير بفارق ضئيل جدا من إحالته إلى المحاكمة أمام مجلس الشيوخ تمهيدا لعزله، وذلك بعد أن دافع عنه النواب الديمقراطيون متهمين خصومهم الجمهوريين باستخدام مايوركاس كبش محرقة في خضم الحملة الانتخابية.

وأعلن مجلس النواب تأجيل التصويت على عزل مايوركاس، وتقرر منح خمسة أيام إضافية لمراجعة الملاحظات وإضافة أخرى حول سلوك وإدارة الوزير في ما يتعلق بكيفية إدارته لأزمة الحدود المتفاقمة.

ويسعى الجمهوريون إلى عزل وزير الأمن الداخلي في إدارة، جو بايدن، بسبب أزمة الحدود المتفاقمة، حيث يتهمونه بـ"الكذب على الكونجرس، بادعائه أن الحدود مع المكسيك آمنة ومضبوطة"، وفي المقابل، يعتبر الديمقراطيون أن التصويت على عزل وزير الأمن الداخلي "زائف وانتقام سياسي".