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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار البلد

«الجمهورية»: وعي المواطن هو الدرع الواقية لأمن واستقرار الوطن

الجمهورية
الجمهورية

أكدت صحيفة "الجمهورية" أن وعي المواطن هو الدرع الواقية لأمن واستقرار الوطن .. مشيرة إلى أن المصريين يدركون أهمية الحفاظ على أمن واستقرار وطنهم ويدركون أيضا أهمية الحفاظ على حجم الإنجازات الكبير في كل المجالات والتي تؤسس للجمهورية الجديدة والارتقاء بمستوى الحياة والمعيشة للمواطنين وتوفير حياة كريمة حضارية لكل قرى مصر وتحسين مستوى الحياة لأكثر من 58 مليون مواطن يعيشون في الريف.
وذكرت الصحيفة، في افتتاحية عددها الصادر اليوم الأربعاء، أن قوى الشر وأعداء الحياة لا تتوقف عن نشر الشائعات وترويج الأكاذيب عبر مواقع التواصل الاجتماعي لنشر الفوضى وبث الفتن بين المواطنين لأنه لا يروق لهم أن تسير الحياة هادئة وتمضي مسيرة البناء والتنمية لعبور ومواجهة كافة التحديات الراهنة بنجاح.
ولفتت إلى أنه في ظل التحديات والأزمات العالمية التي تواجه العالم بأسره بدءا من جائحة "كورونا" ومرورا بالحرب الروسية الأوكرانية وتأثيرها المباشر وغير المباشر على أسعار الطاقة والغذاء وحرب غزة وآثارها على المنطقة بأسرها يستغل أعداء الحياة وأعداء الأمن والاستقرار من كتائب قوى الشر هذه التحديات لإثارة الفتن والفوضى ونشر الأكاذيب والشائعات بين المواطنين.
وشددت صحيفة "الجمهورية" على أن وعي المواطن بكل هذه الأكاذيب هو الصخرة القوية التي تتحطم عليها كل المحاولات اليائسة لبث الفرقة ونشر الفوضى.

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