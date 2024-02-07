شاكرين عطاءكم المستمر| آمنة يهنئ الرئيس السيسي بذكرى الإسراء والمعراج

بعث اللواء هشام آمنة وزير التنمية المحلية، برقية تهنئة إلى الرئيس عبدالفتاح السيسى رئيس الجمهورية بمناسبة الاحتفال بذكرى ليلة الإسراء والمعراج .

وقال وزير التنمية المحلية فى نص البرقية : يطيب لى أن أتقدم لفخامتكم بأصدق وأرق عبارات التهنئة ومشاعر التقدير لشخصكم الكريم بمناسبة احتفال مصرنا الغالية والعالم الإسلامى بهذه الذكري المباركة .. سائلين الله عز وجل أن يمتعكم بموفور الصحة والعافية وأن يعيدها على فخامتكم وعلى الأمة الإسلامية والعربية بالخير واليمن والبركات.

وأضاف اللواء هشام آمنة فى البرقية : وأن ينعم على مصرنا الغالية بالأمن والأمان والاستقرار .. شاكرين عطاءكم المستمر وجهودكم المخلصة لقيادة مسيرة البناء والتنمية التى تشهدها مصرنا الحبيبة وأن يوفقكم فى تحقيق ما تصبون إليه من رفعة وتقدم وإزدهار لوضع مصرنا الحبيبة فى مصاف الدول المتقدمة .. أمل سيتحقق بإذن الله .. وكل عام وسيادتكم وشعب مصر بقيادتكم بخير وسلام .