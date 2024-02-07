محافظ الغربية يشهد احتفالية المنطقة الشمالية العسكرية لتوزيع الأجهزة الكهربائية للأسر الأولى بالرعاية

شهد الأستاذ الدكتور طارق رحمي محافظ الغربية ، واللواء أركان حرب هشام حسني حسن، قائد المنطقة الشمالية العسكرية، الاحتفالية التي نظمتها قيادة المنطقة الشمالية العسكرية، لتوزيع الأجهزة الكهربائية والأدوات المنزلية، للأسر الأولي بالرعاية، بالتعاون مع المجتمع المدني لأسر محافظات" الغربية ،كفر الشيخ والإسكندرية والبحيرة"، وذلك بحضور اللواء محمد الشريف، محافظ الإسكندرية، اللواء جمال نور الدين محافظ كفر الشيخ ، الأستاذ علاء فاروق، رئيس مجلس إدارة البنك الزراعي المصري، وعدد من قادة القوات المسلحة والقيادات التنفيذية.

وأكد محافظ الغربية أهمية التنسيق وتضافر الجهود بين مختلف الجهات المعنية لتقديم أوجه الدعم والرعاية للفئات الأولى بالرعايا لأهالينا بالقرى والعزب لتخفيف العبء عن كاهلهم تنفيذًا لتوجيهات فخامة الرئيس عبدالفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، بدعم الأسر الأولي بالرعاية وتوفير حياة كريمة لهم.

ووجه محافظ الغربية الشكر للقوات المسلحة على دعمها المستمر لأبناء الوطن وخاصة من الفئات الأكثر احتياجا، كما وجه الشكر لجميع مؤسسات المجتمع المدني والجهات التي شاركت في هذه الاحتفالية التي تعكس روح التعاون البناء بين المحافظة والمنطقة الشمالية العسكرية لتخفيف العبء عن كاهل المواطنين .

وأعرب الحضور عن تقديرهم البالغ لما تقوم به القوات المسلحة من جهود لتقديم جميع أوجه الدعم والرعاية لأبناء الشعب المصري.

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