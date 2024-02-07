السفير الروسي ببولندا: وارسو لم تقدم دليلا على انتهاك موسكو لمجالها الجوي



أكد السفير الروسي لدى بولندا، سيرجي أندرييف، اليوم الأربعاء، أن وارسو لم تقدم أبدًا دليلًا على انتهاك صاروخ روسي مجالها الجوي، في أواخر عام 2023، وفق ما ذكرت شبكة سبوتنيك.



ذكر أندرييف": "ردًا على اتهامات الجانب البولندي التي لا أساس لها (بشأن مزاعم انتهاك صاروخ روسي لمجال بولندا الجوي) طلبت السفارة رسميًا الأدلة ذات الصلة من وزارة الخارجية البولندية، مع مذكرة".



وأضاف: "لم نتلق إجابة، وأعتقد أنه كما جرت العادة منذ فترة طويلة في ممارسة علاقاتنا مع غير الشركاء الغربيين، فإننا لن نحصل أبدًا على دليل حقيقي منهم".



وفي ديسمبر الماضي، ذكرت هيئة الأركان العامة للجيش البولندي، أنها حددت الجسم الذي دخل الأجواء البولندية، من اتجاه أوكرانيا، على أنه "صاروخ روسي"، بحسب زعمها، دون تقديم توضيحات إضافية.

