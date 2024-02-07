عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

منوعات

حزنوا على فراقه فاستعانوا بالبحر.. طفلان يتصرفان بغرابة لتخليد ذكرى والدهما| صور

طفلان يتصرفان بغرابة
طفلان يتصرفان بغرابة لتخليد ذكرى والدهم

حزن طفلان بريطانيان كثيرًا على وفاة والدهما البالغ من العمر 54 عامًا فقررًا أن يعبرا عن ذلك الحزن بطريقة غريبة تساعدهما في منح والدهما مغامرة أخيرة عبر البحر!

 

بدأ طفلان من مدينة بورتسموث البريطانية (بدأت إيزي بارنز، 18 عامًا، وشقيقها ناثان بارنز البالغ من العمر 15 عامًا) مبادرة تخليداً لذكرى والدهما الذي توفي بسبب تمدد الأوعية الدموية الأبهري في يوليو 2023 من أجل منحه "مغامرة أخيرة".

والد الطفلان

صخور ملونة

كان ذلك عن طريق تلوين العديد من الصخور وإرفاقها برسالة مكتوبة توجه من يجدها إلى صفحة فيسبوك - التي تضم حاليًا أكثر من 850 عضوًا - حيث تتم دعوتهم لنشر صورة لصخرتهم وترك ملاحظة للأعضاءـ ثم إلقاء هذه الصخور في البحر لتأخذ مسارها للوصول إلى أي مدينة أو دولة أخرى.

بالفعل، تم العثور على الصخور من قبل مئات الأشخاص في العديد من البلدان والمدن حول العالم بما في ذلك اليمن وأوكرانيا ونيويورك وكينيا وكوستاريكا والقطب الشمالي، مع فكرة أنه عند العثور على واحدة، يتم نقلها إلى موقع جديد لتركها لشخص آخر يكتشفها.

وقالت الآنسة بارنز، لوكالة أنباء PAأنها قررت وشقيقها القيام بذلك نظرًا لأن والدها "كان يحب السفر، وكان يذهب إلى أي مكان، وكان شخصًا مغامرًا" وهم أرادوا منحه جولة سفر أخيرة تخلد ذكراه.

طفلان بريطانيان وفاة والدهم مبادرة تخليدا لذكرى والدهما صخور ملونة تمدد الأوعية الدموية الأبهري

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

800 جنيه| الذهب يُخالف التوقعات بقفزة جديدة .. وعيار 21 الآن مفاجأة

تراجع 23 جنيهًا|الدولار يُعاني في السوق السوداء.. وهذا سعره مقابل الجنيه الآن

حسام حسن يفاجئ الجميع بأول طلباته بعد تعيينه مديرا فنيا للمنتخب

«شبانة»: لهذا السبب قدّم الأهلي التماسًا لـ«الكاف».. والخطيب مستاء

مهيب عبدالهادي: هذا الحارس أفضل من «أبوجبل».. ورمضان صبحي ومرموش The best

حالة من الغضب والارتباك داخل الأهلي بسبب عدلي القيعي.. تفاصيل

دعاء الإسراء والمعراج.. بـ7 كلمات يتولى الله أمورك ويفرج كربك فردده الليلة

تحرك جديد بأسعار الذهب اليوم .. ومفاجأة في قيمة الجنيه الآن

موضوعات متعلقة

زلة لسان.. بايدن يعلن التقاءه مؤخرًا برئيس فرنسا المتوفى منذ 28 عاما| فيديو

يعود للرومان .. اكتشاف أول مدفن سريري ومدبغة بهذه المدينة| صور

عشان ابنك مايتوهش.. مواطن صيني يبتكر طريقة مذهلة ورخيصة لتحديد المواقع| شاهد

صاحب تريند "أصغر عريس".. "عبده نجم" يفسخ خطوبته ويخطب صاحبتها| ما القصة؟

كانت موقعا لقصة حب قديمة.. اكتشاف شذوذ مغناطيسي غريب بأعماق هذه البحيرة

وفاء امرأة.. اللقاء الأول لزوجين فرقتهما الحرب العالمية الثانية لمدة 54سنة| فيديو

الإفراج عن "حمامة" بالهند اعتقلت 8 أشهر لسبب غريب| تفاصيل

منذ 3.5 مليار سنة.. اكتشاف أصل القارات الأولي في التاريخ| تفاصيل مذهلة

ترشيحاتنا

جردها من ملابسها.. تفاصيل قضية اعتداء متهم على فتاة داخل جراج بـ أوسيم

بعد توفيق أوضاعها.. الإسكان تُجري القرعة العلنية الأولى لقطع أراضٍ بمنطقة الرابية بالشروق

أبو الغيط يفتتح المنتدى العربي للتنمية الاجتماعية متعددة الأبعاد في الدوحة

الحماس لا يكفي.. المستكاوي يعلق على تعيين حسام حسن مدرباً للمنتخب

ضبط شخصين بالقاهرة استوليا على أموال المواطنين بزعم تسفيرهم للخارج

تمنى التوفيق لحسام حسن| أحمد حسن يحرج اتحاد الكرة.. ماذا قال؟


ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

تمنى التوفيق لحسام حسن| أحمد حسن يحرج اتحاد الكرة.. ماذا قال؟

حزنوا على فراقه فاستعانوا بالبحر.. طفلان يتصرفان بغرابة لتخليد ذكرى والدهما| صور

أحزان محمد منير فى 18 يوما.. ودع شقيقته واثنين من رفقاء دربه

أغرب وسائل التخسيس.. تعرف عليها

فيديو

زلة لسان.. بايدن يعلن التقاءه مؤخرًا برئيس فرنسا المتوفى منذ 28 عاما| فيديو

استشاري مخ وأعصاب عن مسلسل "حالة خاصة": تناول حالة متقدمة من التوحد

بمشاركة زوجته.. أبو يطرح الأغنية الرسمية لفيلم “السيستم” | فيديو

"بشتغل وفاتح بيوت".. قصة صاحب ترند أصغر عروسين في مصر

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

منال الشرقاوي

منال الشرقاوي تكتب: درويش الإسكندرية

محمد غنيم

محمد غنيم يكتب: حورية رواية بدون فلاتر - قراءة نقدية

إبراهيم النجار

إبراهيم النجار يكتب: واشنطن.. وسياسية خلط الأوراق في الشرق الأوسط

كريم خالد عبد العزيز

كريم خالد عبد العزيز يكتب: حلاوة البدايات وآلام النهايات

أحمد حسام عوض يكتب: تغيير الفكر في الاستثمار الرياضي.. دوري الهواة بأوروبا نموذجا

محمود أبو حبيب

محمود أبو حبيب يكتب: معرض الكتاب بوابة إلى هوية حضارية وثقافية.. هل نحسن استخدامها؟

سامح الدهشان

سامح الدهشان يكتب: رحلة الوعي (٤) #اليوم_العالمي_للسرطان

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: من طرف خفي 38

اﻟﻤﺰﻳﺪ