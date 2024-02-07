حزنوا على فراقه فاستعانوا بالبحر.. طفلان يتصرفان بغرابة لتخليد ذكرى والدهما| صور

حزن طفلان بريطانيان كثيرًا على وفاة والدهما البالغ من العمر 54 عامًا فقررًا أن يعبرا عن ذلك الحزن بطريقة غريبة تساعدهما في منح والدهما مغامرة أخيرة عبر البحر!

بدأ طفلان من مدينة بورتسموث البريطانية (بدأت إيزي بارنز، 18 عامًا، وشقيقها ناثان بارنز البالغ من العمر 15 عامًا) مبادرة تخليداً لذكرى والدهما الذي توفي بسبب تمدد الأوعية الدموية الأبهري في يوليو 2023 من أجل منحه "مغامرة أخيرة".

والد الطفلان

صخور ملونة

كان ذلك عن طريق تلوين العديد من الصخور وإرفاقها برسالة مكتوبة توجه من يجدها إلى صفحة فيسبوك - التي تضم حاليًا أكثر من 850 عضوًا - حيث تتم دعوتهم لنشر صورة لصخرتهم وترك ملاحظة للأعضاءـ ثم إلقاء هذه الصخور في البحر لتأخذ مسارها للوصول إلى أي مدينة أو دولة أخرى.

بالفعل، تم العثور على الصخور من قبل مئات الأشخاص في العديد من البلدان والمدن حول العالم بما في ذلك اليمن وأوكرانيا ونيويورك وكينيا وكوستاريكا والقطب الشمالي، مع فكرة أنه عند العثور على واحدة، يتم نقلها إلى موقع جديد لتركها لشخص آخر يكتشفها.

وقالت الآنسة بارنز، لوكالة أنباء PAأنها قررت وشقيقها القيام بذلك نظرًا لأن والدها "كان يحب السفر، وكان يذهب إلى أي مكان، وكان شخصًا مغامرًا" وهم أرادوا منحه جولة سفر أخيرة تخلد ذكراه.