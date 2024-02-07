عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

منوعات

بواسطة كوكبين.. العلماء يكتشفون كيف سيبدو النظام الشمسي بعد زوالها| تفاصيل

العلماء يكتشفون كيف
العلماء يكتشفون كيف سيبدو النظام الشمسي بعد زوال الشمس

تمكن العلماء من معرفة كيف سيبدو نظامنا الشمسي بعد زوال الشمس من خلال اكتشاف تلسكوب جيمس ويب الفضائي كوكبين غريبين يدوران حول أقزام بيضاء، وهي القشور المنهارة لنجوم كانت عظيمة في يوم من الأيام.

يقدم هذا الاكتشاف لمحة عما سيبدو عليه نظامنا الشمسي بعد زوال الشمس في نهاية المطاف. وتمكن تليسكوب جيمس ويب من التحقق في نبوئاته عن طريق تحديد اتجاه مباشر محتمل لكوكبين خارج المجموعة الشمسية يدوران حول نجمين "ميتين" أو أقزام بيضاء.

تدمير الأرض وكوكب المشترى

وأوضح التليسكوب أن الكواكب تشبه بقوة كوكب  المشترى وزوحل، كما يعمل النجمين الميتين بمثابة نظير لمصير الشمس عندما تتحول إلى قزم أبيض في نهاية المطاف. 

ورجح تليسكوب جيمس ويب أن هذا التغيير في الشمس يمكن أن يتسبب في تدمير كواكب النظام الشمسي الداخلي بما في ذلك كوكب المشتري.

ووفقًا لموقع Live Sicence، تم رصد الكواكب المرشحة مباشرة بواسطة أداة الأشعة تحت الحمراء المتوسطة (MIRI) التابعة لـ JWST أثناء دورانها حول الأقزام البيضاء WD 1202-232 وWD 2105-82.

وعندما تستنفد الشمس مخزونها من الوقود اللازم لعمليات الاندماج النووي التي تحدث في مركزها خلال حوالي 5 مليارات سنة، فسوف تنتفخ كعملاق أحمر.

ابتلاع عطارد والزهرة

ومع ذلك، سيستمر الاندماج النووي في طبقاتها الخارجية. وسيؤدي هذا إلى وصول تلك الطبقات الخارجية لنجمنا إلى المريخ، وتبتلع عطارد والزهرة والأرض، وربما الكوكب الأحمر نفسه.

وفي النهاية، ستبرد هذه الطبقات الخارجية، تاركة نواة نجمية مشتعلة، والتي أصبحت الآن قزمًا أبيض، محاطًا بسديم كوكبي من مادة نجمية منهكة.

وأكد مولالي، المؤلف الرئيسي للبحث، وعالم الفلك في معهد علوم التلسكوب الفضائي، لموقع Space.com الشقيق لـ Live Science: "من المتوقع أن تتحول شمسنا إلى نجم قزم أبيض خلال 5 مليارات سنة" مضيفًأ أنه من المتوقع أيضًا أن تنجرف الكواكب إلى الخارج، إلى مدارات أوسع، بعد موت الشمس. لذلك، إذا قمت بإرجاع عقارب الساعة إلى الوراء على هذه الكواكب المرشحة، فإنك تتوقع أن يكون لها فواصل مدارية مماثلة لكوكب المشتري وزحل.

وأضاف: "إذا تمكنا من تأكيد هذه الكواكب، فإنها ستوفر دليلا مباشرا على أن كواكب مثل المشتري وزحل يمكن أن تنجو من موت نجمها المضيف."

نظامنا الشمسى زوال الشمس تلسكوب جيمس ويب كوكبين غريبين أقزام بيضاء

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

800 جنيه| الذهب يُخالف التوقعات بقفزة جديدة .. وعيار 21 الآن مفاجأة

تراجع 23 جنيهًا|الدولار يُعاني في السوق السوداء.. وهذا سعره مقابل الجنيه الآن

حسام حسن يفاجئ الجميع بأول طلباته بعد تعيينه مديرا فنيا للمنتخب

الدولار بـ 47 .. السوق الموازي يتعرض لضربات موجعة والجنيه يصعد 35%

«شبانة»: لهذا السبب قدّم الأهلي التماسًا لـ«الكاف».. والخطيب مستاء

حالة من الغضب والارتباك داخل الأهلي بسبب عدلي القيعي.. تفاصيل

مهيب عبدالهادي: هذا الحارس أفضل من «أبوجبل».. ورمضان صبحي ومرموش The best

تمنى التوفيق لحسام حسن| أحمد حسن يحرج اتحاد الكرة.. ماذا قال؟

موضوعات متعلقة

زلة لسان.. بايدن يعلن التقاءه مؤخرًا برئيس فرنسا المتوفى منذ 28 عاما| فيديو

يعود للرومان .. اكتشاف أول مدفن سريري ومدبغة بهذه المدينة| صور

عشان ابنك مايتوهش.. مواطن صيني يبتكر طريقة مذهلة ورخيصة لتحديد المواقع| شاهد

صاحب تريند "أصغر عريس".. "عبده نجم" يفسخ خطوبته ويخطب صاحبتها| ما القصة؟

كانت موقعا لقصة حب قديمة.. اكتشاف شذوذ مغناطيسي غريب بأعماق هذه البحيرة

وفاء امرأة.. اللقاء الأول لزوجين فرقتهما الحرب العالمية الثانية لمدة 54سنة| فيديو

الإفراج عن "حمامة" بالهند اعتقلت 8 أشهر لسبب غريب| تفاصيل

منذ 3.5 مليار سنة.. اكتشاف أصل القارات الأولي في التاريخ| تفاصيل مذهلة

ترشيحاتنا

11 فبراير.. أولى جلسات نظر استبعاد نبيه الوحش من انتخابات نقابة المحامين

بوابة الأزهر الإلكترونية.. رابط نتيجة الشهادة الابتدائية والإعدادية الأزهرية

صحيفة عبرية: إطلاق سراح 5000 أسير فلسطيني ضمن الصفقة مع حماس

وزير العمل: لا تهاون مع شركات إلحاق العمالة المُخالفة خلال موسم الحج

تضامن النواب يوافق على المواد المنظمة فى مشروع قانون رعاية حقوق المسنين

الأوقاف تحتفل اليوم بذكرى الإسراء والمعراج بمسجد السيدة نفيسة


ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بعد اختباره.. Chatgpt يكذب ويقدم معلومة زائفة عن نفسه

كيف أتجنب الطلاق للمرة الثانية؟

دخل السجن في عهد جمال عبدالناصر.. معلومات مثيرة عن الشاعر مجدي نجيب

تمنى التوفيق لحسام حسن| أحمد حسن يحرج اتحاد الكرة.. ماذا قال؟

فيديو

استشاري اضطرابات النمائية للأطفال يشرح علاج التوحد.. ويوضح: هذا الخطأ يقع فيه المتخصصون..فيديو

الإصابة بالسكر والضغط الأبرز.. فيديو متداول لأضرار تناول الأطفال لـ الحلويات

زلة لسان.. بايدن يعلن التقاءه مؤخرًا برئيس فرنسا المتوفى منذ 28 عاما| فيديو

استشاري مخ وأعصاب عن مسلسل "حالة خاصة": تناول حالة متقدمة من التوحد

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

منال الشرقاوي

منال الشرقاوي تكتب: درويش الإسكندرية

محمد غنيم

محمد غنيم يكتب: حورية رواية بدون فلاتر - قراءة نقدية

إبراهيم النجار

إبراهيم النجار يكتب: واشنطن.. وسياسية خلط الأوراق في الشرق الأوسط

كريم خالد عبد العزيز

كريم خالد عبد العزيز يكتب: حلاوة البدايات وآلام النهايات

أحمد حسام عوض يكتب: تغيير الفكر في الاستثمار الرياضي.. دوري الهواة بأوروبا نموذجا

محمود أبو حبيب

محمود أبو حبيب يكتب: معرض الكتاب بوابة إلى هوية حضارية وثقافية.. هل نحسن استخدامها؟

سامح الدهشان

سامح الدهشان يكتب: رحلة الوعي (٤) #اليوم_العالمي_للسرطان

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: من طرف خفي 38

اﻟﻤﺰﻳﺪ