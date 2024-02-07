بواسطة كوكبين.. العلماء يكتشفون كيف سيبدو النظام الشمسي بعد زوالها| تفاصيل

تمكن العلماء من معرفة كيف سيبدو نظامنا الشمسي بعد زوال الشمس من خلال اكتشاف تلسكوب جيمس ويب الفضائي كوكبين غريبين يدوران حول أقزام بيضاء، وهي القشور المنهارة لنجوم كانت عظيمة في يوم من الأيام.

يقدم هذا الاكتشاف لمحة عما سيبدو عليه نظامنا الشمسي بعد زوال الشمس في نهاية المطاف. وتمكن تليسكوب جيمس ويب من التحقق في نبوئاته عن طريق تحديد اتجاه مباشر محتمل لكوكبين خارج المجموعة الشمسية يدوران حول نجمين "ميتين" أو أقزام بيضاء.

تدمير الأرض وكوكب المشترى

وأوضح التليسكوب أن الكواكب تشبه بقوة كوكب المشترى وزوحل، كما يعمل النجمين الميتين بمثابة نظير لمصير الشمس عندما تتحول إلى قزم أبيض في نهاية المطاف.

ورجح تليسكوب جيمس ويب أن هذا التغيير في الشمس يمكن أن يتسبب في تدمير كواكب النظام الشمسي الداخلي بما في ذلك كوكب المشتري.

ووفقًا لموقع Live Sicence، تم رصد الكواكب المرشحة مباشرة بواسطة أداة الأشعة تحت الحمراء المتوسطة (MIRI) التابعة لـ JWST أثناء دورانها حول الأقزام البيضاء WD 1202-232 وWD 2105-82.

وعندما تستنفد الشمس مخزونها من الوقود اللازم لعمليات الاندماج النووي التي تحدث في مركزها خلال حوالي 5 مليارات سنة، فسوف تنتفخ كعملاق أحمر.

ابتلاع عطارد والزهرة

ومع ذلك، سيستمر الاندماج النووي في طبقاتها الخارجية. وسيؤدي هذا إلى وصول تلك الطبقات الخارجية لنجمنا إلى المريخ، وتبتلع عطارد والزهرة والأرض، وربما الكوكب الأحمر نفسه.

وفي النهاية، ستبرد هذه الطبقات الخارجية، تاركة نواة نجمية مشتعلة، والتي أصبحت الآن قزمًا أبيض، محاطًا بسديم كوكبي من مادة نجمية منهكة.

وأكد مولالي، المؤلف الرئيسي للبحث، وعالم الفلك في معهد علوم التلسكوب الفضائي، لموقع Space.com الشقيق لـ Live Science: "من المتوقع أن تتحول شمسنا إلى نجم قزم أبيض خلال 5 مليارات سنة" مضيفًأ أنه من المتوقع أيضًا أن تنجرف الكواكب إلى الخارج، إلى مدارات أوسع، بعد موت الشمس. لذلك، إذا قمت بإرجاع عقارب الساعة إلى الوراء على هذه الكواكب المرشحة، فإنك تتوقع أن يكون لها فواصل مدارية مماثلة لكوكب المشتري وزحل.

وأضاف: "إذا تمكنا من تأكيد هذه الكواكب، فإنها ستوفر دليلا مباشرا على أن كواكب مثل المشتري وزحل يمكن أن تنجو من موت نجمها المضيف."