لأول مرة بالشرق الأوسط.. إقامة البطولة الدولية لرياضة صيد الأسماك

كشف محمد قداح، رئيس الاتحاد المصري والأفريقي لرياضة صيد الأسماك، تفاصيل إقامة البطولات الدولية لرياضة صيد الأسماك لأول مرة بالشرق الأوسط، قائلا: إن تلك النوعية من البطولات تتم من خلال الإتحاد المصري لصيد الأسماك.

وأضاف محمد قداح، رئيس الاتحاد المصري والأفريقي لرياضة صيد الأسماك، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج “صباح الورد” المذاع عبر فضائية “TEN”، أنه يكون هناك شروط معينة لإقامة تلك البطولات، بحيث تحافظ على البيئة البحرية وإستدامة الصيد.

وتابع محمد قداح، رئيس الإتحاد المصري والأفريقي لرياضة صيد الأسماك: “من ضمن الشروط إستخدام خيوط رفيعة جدا.. وإصطياد عدد معين من الأسماك ولا نصطاد غيره وغيره”.