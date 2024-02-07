مواجهة التحديات.. آخر الاستعدادات لعودة الحوار الوطني المرحلة الثانية|فيديو

عودة الحوار الوطني.. تحدث النائب محمد عزمي، عضو مجلس الشيوخ عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، عن آخر الاستعدادات لعودة الحوار الوطني وأبرز القضايا المقرر طرحها للمناقشة.

المحور الاقتصادي أبرز القضايا

وقال “عزمي” خلال مداخلة هاتفية ببرنامج “8 الصبح”، المذاع عبر فضائية “دي إم سي”، اليوم الأربعاء، إن عودة الحوار الوطني في المرحلة الثانية يؤكد الإرادة الحقيقية الموجودة لدى القيادة السياسية للتعامل مع كافة الأزمات والتحديات المتتالية التي تواجه الدولة المصرية.

وأضاف النائب محمد عزمي، عضو مجلس الشيوخ عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين أن وأبرز القضايا المطروحة للمناقشة قضايا المحور الاقتصادي والسياسي والاجتماعي، متابعًا أن عودة الحوار الوطني تزامنًا مع الأزمات التي تواجه الدولة وعلى رأسها ارتفاع الأسعار والاقتصاد الوطني.



وتابع عضو مجلس الشيوخ عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين أن المرحلة الأولى من الحوار الوطني شهدت مشاركة واسعة من كافة أطياف المجتمع.