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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

برلمان

رئيس حزب الاتحاد: واشنطن تدرك حجم الدور المصري لتسوية النزاعات في المنطقة

رئيس حزب الاتحاد
رئيس حزب الاتحاد رضا صقر

أكد المستشار رضا صقر، رئيس حزب الاتحاد، أهمية الزيارة التي قام بها وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن إلى مصر، ولقاءه الرئيس عبد الفتاح السيسي، حيث تأتي في توقيت حاسم من العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة، إضافة إلى التطورات التي يشهدها البحر الأحمر وما يمر به من صراعات، مشيرًا إلى أن الزيارة تأكيد على الدور المصري المحوري من مختلف القضايا التي يشهدها الإقليم.

وقال "صقر"، في تصريحات صحفية اليوم، إن الجانب الأمريكي يدرك جيدًا حجم الدور المصري في تسوية النزاعات التي تشهدها المنطقة، وعلى رأسها الحرب الإسرائلية على غزة، والتي بات لزاما على المجتمع الدولي التدخل لإنهائها، بعدما تورط الاحتلال عسكريا وسياسيا واقتصاديا على غزة.

وأضاف رئيس حزب الاتحاد، أن زيارة وزير الخارجية الأمريكي تأتي في الوقت الذي أعلنت فيه مصر عن تسلمها ردًا من حماس على المقترح المصري الذي يفضي بوقف إطلاق النار في غزة، مشيرًا إلى أنها كانت فرصة لإجراء مزيد من التشاور حول إنهاء الحرب.

ولفت المستشار رضا صقر، إلى أن مصر تقوم بدور كبير على المستوى الدبلوماسي من أجل دعم القضية الفلسطينية ودعم الأشقاء في غزة، الذين يعانون مأساة إنسانية غير مسبوقة، بسبب الانتهاكات التي يقوم بها الاحتلال الإسرائيلي.

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