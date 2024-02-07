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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

"نبني بطلاً.. نحقق أملاً".. "التعليم" تفتتح بطولة المدارس الرياضية بالوادي الجديد

جانب من الحدث
جانب من الحدث

 أطلقت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني مسابقة بطولة المدارس الرياضية تحت شعار" نبني بطل ...نحقق أمل" في الفترة من 5 فبراير إلي 8 فبراير 2024 بمحافظة الوادي الجديد، وذلك تحت إشراف ومتابعة الدكتور أكرم حسن رئيس الإدارة المركزية لتطوير المناهج ، والدكتورة منى يحيي مستشار الوزير لتنمية مادة التربية الرياضية والعسكرية.

ويشارك فى البطولة 700 لاعب من 22 مدرسة بمحافظات (القاهرة، الإسكندرية ،بورسعيد، ،الجيزة، القليوبية ،الشرقية، المنوفية، الفيوم، بني سويف، اسيوط، وسوهاج ،المنيا، الاقصر).

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ويتسابق أبطال المدارس الرياضية بنين وبنات فى مسابقات الألعاب الجماعية (كرة القدم - الكرة السلة - كرة اليد - وكرة الهوكي ، والألعاب الفردية الكاراتيه - المصارعة - وألعاب القوي 100 متر عدو، و100 متر  والوثب الطويل، ودفع الجلة )

ويذكر أنه قد تم عقد اجتماع فني للهيئة  المنظمة للبطولة، بحضور المهندس سيد عبد العزيز مدير مديرية التربية والتعليم بالوادى الجديد، وفرق العمل بالمديرية  وتم إجراء القرعة وتحديد مباريات المجموعات للفرق الجماعية والفردية للفرق المتنافسة.

وستشهد البطولة تتويج الفرق الفائزة فى الألعاب الجماعية والفردية بالكؤوس والميداليات وشهادات التقدير بالإضافة إلى كأس البطولة للمدرسة الحاصلة على الترتيب الأول العام في المسابقات الفردية والجماعية .

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ارة التربية والتعليم إدارة المركز التربية الرياضية التربية والتعليم والتعليم الفني الإدارة المركزية الدكتور رضا حجازي وزير التربية والتعليم ة التربية والتعليم تاب زارة التربية والتعليم زير التربية والتعليم والتعليم الفني

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